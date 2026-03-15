„Ef við höldum svona á­fram verðum við sáttir með að komast í Sam­bands­deildina“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Dominik Szoboszlai hefur skorað fjögur mörk beint úr aukaspyrnum á þessu tímabili.
Dominik Szoboszlai hefur skorað fjögur mörk beint úr aukaspyrnum á þessu tímabili. getty/Robbie Jay Barratt

Dominik Szoboszlai, markaskorari Liverpool, var afar ósáttur eftir 1-1 jafnteflið við Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í dag. Hann segir að ef Liverpool heldur áfram á sömu braut yrði gott fyrir liðið að komast í Sambandsdeild Evrópu.

Szoboszlai kom Liverpool yfir á 18. mínútu með skoti beint úr aukaspyrnu. Allt benti til þess að markið myndi duga heimamönnum til sigurs en Richarlison var á öðru máli og jafnaði fyrir gestina á lokamínútu leiksins.

„Þetta eru mikil vonbrigði. Ég veit ekki hvað gerðist. Ég hef ekkert að segja. Ég veit ekki hversu oft á tímabilinu þetta hefur gerst á lokamínútunni. Við verðum að vakna,“ sagði Szoboszlai eftir leikinn á Anfield í dag.

„Ég er bara flatur. Við verðum að vakna því ef við höldum svona áfram ættum við að vera sáttir með að vera í Sambandsdeildinni. Ég veit ekki af hverju þetta gerist.“

Szoboszlai sagði að Liverpool hefði misst tökin á leiknum í seinni hálfleik.

„Mér fannst við spila mjög vel í fyrri hálfleik. Við stjórnuðum öllum leiknum og þeir sköpuðu varla færi fyrir utan 1-2 skalla. Við gerðum ekki sömu hlutina í seinni hálfleik. Við munum setjast niður, og þetta er erfiðasti tíminn, og við verðum að standa saman,“ sagði Szoboszlai sem var spurður hvort hann hefði heyrt stuðningsmenn Liverpool púa á liðið.

„Ég heyrði það ekki en ég skil stuðningsmennina. Við erum ekki að spila eins og við eigum að gera. Þeir ættu að standa við bakið á okkur því á síðasta tímabili urðum við meistarar þegar fjórir leikir voru eftir. Styðjið okkur í mótlæti. Það er enn tími til að sýna hversu mikið okkur langar þetta. Við verðum að sýna samstöðu og berjast fyrir félagið.“

Liverpool er í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 49 stig.

Næsti leikur Liverpool er gegn Galatasaray í seinni viðureign liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Tyrknesku meistararnir unnu fyrri leikinn, 1-0.

