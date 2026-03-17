Alexander Isak sást á æfingu Liverpool í dag þar sem leikmenn liðsins voru að undirbúa sig fyrir seinni leikinn á móti Galatasaray í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar sem fram fer annað kvöld.
Isak var þó aðeins að hlaupa um fyrir utan æfinguna og var því ekki með öðrum leikmönnum í bolta. Hann er því ekki að fara að spila alveg á næstunni en þetta eru góðar fréttir fyrir Liverpool sem hefur gengið illa að nýta færin sín að undanförnu.
„Það eru góðar fréttir að því leytinu til að við höfum séð Isak á einstaklingsæfingu á einum af efstu völlunum,“ sagði Vinny O'Connor, fréttamaður Sky Sports.
Alexander Isak has been sighted for the first time back running around the pitches in Kirkby 🙌 pic.twitter.com/rmJT9NdHSH— This Is Anfield (@thisisanfield) March 17, 2026
„Hann er að auka við sig á leiðinni til baka en munum það að hann hefur verið frá síðan 20. desember á útivelli gegn Spurs. Isak skoraði fyrsta mark Liverpool í þeim leik en meiddist í leiðinni,“ sagði O'Connor.
Það var auðvitað gríðarlega svekkjandi fyrir alla hjá Liverpool að sjá hann meiðast um leið og hann sýndi gömlu og góðu taktana með því að skora flott mark í umræddum leik.
„Nítján leiki hefur hann nú misst af vegna fótbrotsins en þar sem hann er á einstaklingsæfingum lítur út fyrir að hann komi til baka einhvern tímann í næsta mánuði, sem var það sem vonast var eftir. Og hann mun geta styrkt sókn Liverpool,“ sagði O'Connor.
🚨 Alexander Isak was spotted on the Liverpool training pitch today - after suffering a fractured leg in December last year! 👀🏃The Premier League record signing is close to a return! 🔜 pic.twitter.com/nP5035PmTe— Football Insider (@footyinsider247) March 17, 2026
