Úlfarnir unnu upp tveggja marka forskot og voru hársbreidd frá sigri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. mars 2026 22:01 Tolu Arokodare fagnar hér marki sínu í kvöld en það mark tryggði Úlfunum jafntefli. Getty/Julian Finney Botnlið Wolves heldur áfram að bíta frá sér í ensku úrvalsdeildinni og það munaði litlu að liðið ynni sinn þriðja sigur í röð í kvöld. Brentford og Wolves gerðu 2-2 jafntefli eftir að heimamenn í Brentford komust í 2-0 í fyrri hálfleiknum. Brentford hefði verið aðeins tveimur stigum frá fimmta sætinu (Liverpool) með sigri en missti frá sér tveggja marka forskot. Michael Kayode kom Brentford í 1-0 með skalla eftir frábæra fyrirgjöf frá Keane Lewis-Potter á 22. mínútu. Á 37. mínútu bætti Igor Thiago við öðru marki eftir óeigingjarna sendingu frá Dango Ouattara. Thiago var valinn í brasilíska landsliðið í dag og hélt upp á það með marki. Brenford var því 2-0 yfir í fyrri hálfleik og þrjú stig nánast í vasanum. Botnlið Úlfanna hefur sýnt mikinn karakter í síðustu leikjum og það var framhald á því í kvöld. Adam Armstrong minnkaði muninn mínútu fyrir hálfleik og Tolu Arokodare jafnaði síðan með skalla eftir fyrirgjöf João Gomes á 77. mínútu. Úlfarnir voru mun betra liðið í seinni hálfleik og áttu bæði skot í stöng og slá. Þeir voru því hársbreidd frá sigri. Wolves-liðið er nú tólf stigum frá öruggu sæti og á aðeins sjö leiki eftir. Vonin er því afar veik en það er gaman að sjá að leikmenn liðsins eru ekki búnir að gefast upp og eru allt annað en auðveldur andstæðingur þessa dagana.