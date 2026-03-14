Enski boltinn

Töfrandi stund fyrir sex­tán ára strák: „Þetta er bara ekki eðli­legt“

Aron Guðmundsson skrifar
Max Dowman, yngsti markaskorari ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi
Max Dowman, yngsti markaskorari ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi Vísir/getty

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hrósaði hinum sextán ára gamla Max Dowman í hástert eftir að strákurinn varð yngsti markaskorarinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar þegar að hann gulltryggði Arsenal mikilvægan sigur gegn Everton.

Dowman skoraði annað mark Arsenal og 2-0 sigri liðsins í uppbótartíma eftir að Everton hafði hent öllu liði sínu fram í von um að jafna leikinn. Aðdragandinn að markinu var langur þar sem allir sáu í hvað stefndi áður en Downman kom boltanum í netið. 

„Frábær stund. Sér í lagi sökum þess hvernig aðdragandinn að því byggðist upp. Við fengum í raun tíu til fimmtán sekúndur til þess að njóta þess sem var að fara gerast. Þetta var töfrandi stund á fallegum degi,“ sagði Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal aðspurður um mark Max Dowman.

Hann var þá spurður á hvaða stað hann hefði sjálfur verið á sama aldri og Dowman er núna.

„Ég var hið minnsta hvergi nærri því gæðastigi og hann er á. Hann gjörsamlega breytti leiknum, ekki bara með marki sínu. Heldur í hvert skipti sem hann fékk boltann. Hann ógnaði með hraða sínum, lét hluti gerast og varð þess valdandi að við ógnuðum meira. Að gera þetta á þessum aldri í samhengi hlutanna er varðar pressu og væntingar. Það er bara ekki eðlilegt.“

Þroskinn sem Dowman er að sýna fram á sé framúrskarandi.

„Þetta er bara náttúrulegt fyrir hann. Max finnur ekki fyrir pressunni. Það er það besta við þetta. Þegar að þú býrð yfir þessum hæfileikum þá er ég fullviss um að góðir hlutir eiga eftir að gerast.“

Enski boltinn Arsenal FC

