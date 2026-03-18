Maður í annarlegu ástandi veittist að hópi ungmenna í Hlíðahverfinu á ellefta tímanum síðasta mánudag, 16. mars. Enginn er sagður alvarlega slasaður en brotaþolar hringdu í lögregluna sem kom fljótt á vettvang og handtók manninn.
Þetta staðfestir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við blaðamann fréttastofunnar. Hann segir karlmann hafa veist að hópi ungmenna og ógnað þeim með eggvopni.
Í hverfishópnum „Hlíðar - besta hverfið!“ segir að hópurinn sem um ræðir hafi verið strákar úr 10. bekk Hlíðaskóla sem voru að taka upp myndband fyrir næstu árshátíð skólans. Þá hafi maður birst, sem virtist vera undir áhrifum vímuefna, og lamið einn úr hópnum.
Hann hafi því næst hlaupið á eftir öðrum strák og ógnað honum með hníf. Þetta getur Unnar staðfest að mestu leyti.
„Um klukkan tíu mánudaginn 16. mars var maður handtekinn og vistaður í fangaklefa fyrir að hafa veist að hópi ungmenna og ógnað þeim með eggvopni,“ segir hann.
Það virðist engin tenging á milli strákanna og gerendans en hann hafi verið í annarlegu ástandi og mjög líklega undir áhrifum vímuefna. Unnar segir engan vera alvarlega slasaðan í kjölfar árásarinnar en að minniháttar meiðsl hafi orðið þegar gerandinn beitti einn úr hópnum handafli.
Berglind Stefánsdóttir, skólastjóri Hlíðaskóla, segir blaðamanni fréttastofunnar að hún geti ekki „staðfest nákvæmar aðstæður eða hverjir komu að atvikinu á þessu stigi, þar sem málið sé í höndum lögreglu“.
Hins vegar greinir hún frá því að skólinn hafi brugðist við með því að veita nemendunum stuðning, meðal annars með því að ræða atvikið við þá og leggja áherslu á öryggi þeirra og vellíðan. Þau hafi einnig hvatt til aukins „foreldrarölts“ svokallaðs en það sé hugsað til að efla öryggi í nærumhverfinu.
Berglind bætir því við að „með samstilltu átaki foreldra, skóla og samfélagsins alls getum við skapað öruggara umhverfi fyrir börnin okkar.“
Maðurinn var í haldi yfir nótt og var yfirheyrður á þriðjudaginn, 17. mars. Honum var síðar sleppt úr haldi en málið er ekki afgreitt að fullu. Það eigi eftir að gefa brotaþolum færi á að fara með málið lengra og tjá sig um það. Þetta segir Unnar um stöðu málsins að svo stöddu.