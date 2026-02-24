Enski boltinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Benjamin Sesko fagnaði vel sigurmarkinu sínu á móti Everton.
Slóvenski framherjinn Benjamin Sesko segir að hann verði að sætta sig við pressuna sem fylgir því að spila fyrir Manchester United ef hann ætlaði að ná árangri á Old Trafford.

Sesko hefur verið í sviðsljósinu síðan hann kom frá RB Leipzig fyrir 73 milljónir punda í sumar.

22 ára gamli leikmaðurinn fékk gagnrýni eftir að hafa byrjað feril sinn hjá United með aðeins tveimur mörkum á fyrstu fimm mánuðum sínum hjá félaginu.

En eftir að hafa skorað sex mörk í síðustu sjö leikjum sínum, þar á meðal sigurmarkinu gegn Everton á mánudagskvöldið, hefur Sesko sagt að hann verði að læra að lifa með gagnrýninni.

„Fyrir mér, eins og ég lít á pressuna, þá er það eitthvað sem ég verð að hafa ef ég vil vera góður leikmaður,“ sagði Benjamin Sesko.

Snýst um að sætta sig við hana

„Ég lít á hana sem forréttindi. Það er eitthvað sem verður að vera til staðar ef þú vilt spila á hæsta stigi og það snýst um að sætta sig við hana og ekki raunverulega hugsa um hana,“ sagði Sesko.

Michael Carrick, bráðabirgðastjóri United, byrjaði enn á ný með Sesko á bekknum en slóvenski framherjinn kom inn af bekknum og skoraði jöfnunarmarkið gegn West Ham. Hann var settur aftur á bekkinn á móti Everton en kom inn á snemma í seinni hálfleik og skoraði sigurmarkið þrettán mínútum síðar.

Eftir að hafa skorað í tveimur leikjum í röð er Sesko líklegastur til að byrja í fyrsta skipti undir stjórn Carrick þegar Crystal Palace heimsækir Old Trafford á sunnudaginn.

En hann heldur því fram að hann sé ekki að einbeita sér að því hversu margar mínútur hann fær - bara hvernig hann geti notað þær best.

„Við erum auðvitað að tala saman“

„Við erum auðvitað að tala saman en [Carrick] trúir á mig og allir trúa á mig og þeir eru að undirbúa mig til að byrja eins fljótt og auðið er. Þetta snýst meira um að ég mæti þegar það skiptir máli, sama hversu margar mínútur ég fæ, þá einbeiti ég mér að því að standa mig og reyna að hjálpa liðinu að tryggja sér sigra,“ sagði Sesko.

„Ég er ekki einu sinni að hugsa um „ég verð að byrja, ég verð að byrja“. Ef ég fæ næstu mínútur, fimm mínútur, þá ætla ég að nota þær fyrir mig og það snýst bara um að reyna að njóta þess og standa mig fyrir liðið,“ sagði Sesko.

Form Sesko hefur verið lykillinn að endurreisninni undir stjórn Carrick. Fimm sigrar og jafntefli úr sex leikjum hans við stjórnvölinn hafa lyft United upp í fjórða sætið á undan Chelsea og Liverpool í baráttunni um Meistaradeildina.

Ekki bara Carrick heldur hinir líka

„Allir eru að vinna hver fyrir annan og ég hef oft sagt að þjálfarateymið almennt, ekki bara Carrick, heldur einnig hinir sem hann hefur við hlið sér, séu ótrúlegir,“ sagði Sesko.

„Þeir eru að vinna með einstaklingum og það sést á vellinum.

Að lokum, að vinna svo marga leiki og tryggja sér svo mörg stig, snýst þetta um smáatriði og þannig fáum við öll þessi stig,“ sagði Sesko.

