Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. febrúar 2026 23:01 Benjamin Sesko fagnaði vel sigurmarkinu sínu á móti Everton. Getty/Chris Brunskill Slóvenski framherjinn Benjamin Sesko segir að hann verði að sætta sig við pressuna sem fylgir því að spila fyrir Manchester United ef hann ætlaði að ná árangri á Old Trafford. Sesko hefur verið í sviðsljósinu síðan hann kom frá RB Leipzig fyrir 73 milljónir punda í sumar. 22 ára gamli leikmaðurinn fékk gagnrýni eftir að hafa byrjað feril sinn hjá United með aðeins tveimur mörkum á fyrstu fimm mánuðum sínum hjá félaginu. En eftir að hafa skorað sex mörk í síðustu sjö leikjum sínum, þar á meðal sigurmarkinu gegn Everton á mánudagskvöldið, hefur Sesko sagt að hann verði að læra að lifa með gagnrýninni. „Fyrir mér, eins og ég lít á pressuna, þá er það eitthvað sem ég verð að hafa ef ég vil vera góður leikmaður,“ sagði Benjamin Sesko. Snýst um að sætta sig við hana „Ég lít á hana sem forréttindi. Það er eitthvað sem verður að vera til staðar ef þú vilt spila á hæsta stigi og það snýst um að sætta sig við hana og ekki raunverulega hugsa um hana,“ sagði Sesko. Michael Carrick, bráðabirgðastjóri United, byrjaði enn á ný með Sesko á bekknum en slóvenski framherjinn kom inn af bekknum og skoraði jöfnunarmarkið gegn West Ham. Hann var settur aftur á bekkinn á móti Everton en kom inn á snemma í seinni hálfleik og skoraði sigurmarkið þrettán mínútum síðar. No player has scored more non-penalty Premier League goals than Benjamin Sesko (5) in 2026 ⚽ pic.twitter.com/uSbBwVMUKA— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 23, 2026 Eftir að hafa skorað í tveimur leikjum í röð er Sesko líklegastur til að byrja í fyrsta skipti undir stjórn Carrick þegar Crystal Palace heimsækir Old Trafford á sunnudaginn. En hann heldur því fram að hann sé ekki að einbeita sér að því hversu margar mínútur hann fær - bara hvernig hann geti notað þær best. „Við erum auðvitað að tala saman“ „Við erum auðvitað að tala saman en [Carrick] trúir á mig og allir trúa á mig og þeir eru að undirbúa mig til að byrja eins fljótt og auðið er. Þetta snýst meira um að ég mæti þegar það skiptir máli, sama hversu margar mínútur ég fæ, þá einbeiti ég mér að því að standa mig og reyna að hjálpa liðinu að tryggja sér sigra,“ sagði Sesko. „Ég er ekki einu sinni að hugsa um „ég verð að byrja, ég verð að byrja“. Ef ég fæ næstu mínútur, fimm mínútur, þá ætla ég að nota þær fyrir mig og það snýst bara um að reyna að njóta þess og standa mig fyrir liðið,“ sagði Sesko. 🚨 Diogo Dalot: “I told Benjamin Sesko.. you know what will happen here? You will score one goal and the media will say you are going to be the BEST striker, the next one”.“And when that happens. I need you to be the SAME guy the next day”, told @RioMeets. pic.twitter.com/vq6imVtQrU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2026 Form Sesko hefur verið lykillinn að endurreisninni undir stjórn Carrick. Fimm sigrar og jafntefli úr sex leikjum hans við stjórnvölinn hafa lyft United upp í fjórða sætið á undan Chelsea og Liverpool í baráttunni um Meistaradeildina. Ekki bara Carrick heldur hinir líka „Allir eru að vinna hver fyrir annan og ég hef oft sagt að þjálfarateymið almennt, ekki bara Carrick, heldur einnig hinir sem hann hefur við hlið sér, séu ótrúlegir,“ sagði Sesko. „Þeir eru að vinna með einstaklingum og það sést á vellinum. Að lokum, að vinna svo marga leiki og tryggja sér svo mörg stig, snýst þetta um smáatriði og þannig fáum við öll þessi stig,“ sagði Sesko. Goals scored by big summer striker signings this season in all major competitions:Viktor Gyokeres - 15Hugo Ekitike - 14Joao Pedro - 14Nick Woltemade - 10Benjamin Sesko - 7 pic.twitter.com/W24NsCW5W8— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 23, 2026 Enski boltinn Manchester United Mest lesið Náðu í börn látins liðsfélaga svo þau gætu verið með á gullmyndinni Sport Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Fótbolti Vonn þakkar lækni fyrir að vera enn með tvo fætur Sport Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan Enski boltinn Extraleikarnir: Tommi stóð í algjörum stríðsmanni en Nabblinn sá ekki neitt Körfubolti Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro Fótbolti Gat engu svarað og hótaði að reka aðstoðarfólk sitt Sport Sögðust vera keppendur frá landi sem er ekki til Sport Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti Ofbeldisfulli pabbinn fær að mæta á mót en synirnir verða ekki þar Sport Fleiri fréttir Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Vonast eftir stærra hlutverki Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Rooney vill halda Guardiola hjá City „Mér býður við þessu, satt best að segja“ „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Sjá meira