Það var fjörugur dagur í enska boltanum í gær og má sjá öll mörkin hér á Vísi. Stórleikurinn var í Norður-Lundúnum þar sem Arsenal rak af sér slyðruorðið með 4-1 sigri gegn Tottenham.
Eberechi Eze og Viktor Gyökeres skoruðu tvö mörk hvor fyrir Arsenal en Randal Kolo Muani mark heimamanna.
Kolo Muani hefði getað jafnað metin í 2-2 þegar hann skoraði í seinni hálfleiknum en markið var dæmt af fyrir bakhrindingu sem sumum þótti ansi léttvæg.
Með sigrinum er Arsenal fimm stigum á undan Manchester City sem á þó leik til góða en Tottenham er fjórum stigum frá fallsæti.
Liverpool vann hádramatískan 1-0 útisigur gegn Nottingham Forest þar sem sigurmarkið kom frá Alexis Mac Allister á sjöundu mínútu uppbótartíma.
Fyrr í uppbótartímanum náði Argentínumaðurinn einnig að skora en markið var dæmt af honum vegna hendi. Það kom á endanum ekki að sök og er Liverpool nú jafnt Chelsea og Manchster United í 4.-6. sæti en með verstu markatöluna.
Fulham vann 3-1 útisigur gegn Sunderland þar sem Raúl Jiménez skoraði tvennu.
Loks vann Crystal Palace 1-0 gegn botnliði Wolves sem missti Ladislav Krejci af velli með rautt spjald eftir klukkutíma leik.