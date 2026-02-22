Enski boltinn

Fagnaði fyrir framan sótilla stuðnings­menn

Aron Guðmundsson skrifar
Raul Jimenez fagnar hér marki beint fyrir framan reiða stuðningsmenn Sunderland
Raul Jimenez fagnar hér marki beint fyrir framan reiða stuðningsmenn Sunderland Vísir/Getty

Fulham gerði góða ferð á Leikang Ljóssins og hafði þar betur gegn heimamönnum í Sunderland er liðin mættust í ensku úrvalsdeildinni í dag. Lokatölur 3-1 sigur Fulham.

Það var Raul Jimenez sem skoraði bæði mörk Fulham í leiknum með skömmu millibili, það síðara úr vítaspyrnu og allt í einu voru gestirnir komnir tveimur mörkum yfir, 2-0.

Sunderland fékk vítaspyrnu á 74.mínútu þegar að brotið var á Dan Ballard innan vítateigs. Enzo Le Fée tók vítaspyrnuna fyrir Sunderland og minnkaði muninn í stöðuna 2-1. 

Það var hins vegar Fulham sem átti síðasta höggið í leiknum. Alex Iwobi tryggði liðinu 3-1 sigur með þriðja marki Fulham á 85.mínútu. 

Öflugur sigur á krefjandi útivelli en sigurinn lyftir Fulham upp í tíunda sæti deildarinnar. Þar situr liðið með 37 stig, stigi meira en Sunderland sem vermir tólfta sætið. 

 Rautt spjald á loft í Lundúnum

Á Selhurst Park vann Crystal Palace dramatískan sigur gegn botnliði Wolves. Mikil ólga hefur myndast í kringum Crystal Palace og stjóra liðsins Oliver Glasner undanfarnar vikur og mánuði og því var mikið undir í leik dagsins.

Crystal Palace spilaði síðasta tæpa hálftíma leiksins manni fleiri eftir að Ladislav Krjeci fékk að líta rauða spjaldið og fyrir leikslok tókst þeim að finna sigurmarkið.

Það skoraði Evann Guessand á 90.mínútu og tryggði um leið Crystal Palace 1-0 sigur. 

Wolves er áfram í botnsæti ensku úrvalsdeildarinnar, Sigurinn lyftir Crystal Palac hins vegar upp í 13.sæti deildarinnar. Þar er liðið með 35 stig.

Enski boltinn Sunderland AFC Fulham FC Crystal Palace FC Wolverhampton Wanderers

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið