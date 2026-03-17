Staðfesta andlát Larijani og Soleimani Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 17. mars 2026 22:32 Ali Larijani var háttsettur og gegndi lykilhlutverki innan herstjórnar klerkaveldisins. AP Ali Larijani, yfirmaður þjóðaröryggisráðs Írans, lést í loftárás Ísraelshers í gærkvöldi ásamt yfirmanni Basij-hersveitanna í Teheran. Fyrr í dag hafði Ísrael Katz varnarmálaráðherra Ísraels tilkynnti fyrr í dag um að Larijani hefði farist í loftárás og íranskir ríkismiðlar staðfestu það nú í kvöld. Larijani var náinn bandamaður Ali Khamenei æðstaklerks sem drepinn var í loftárásum og lykiltengiliður milli ólíkra stólpa klerkaveldisins og gegndi sömuleiðis veigamiklu hlutverki í samskiptum Írana við nágranna sína og umheiminn, meðal annars við ríkin handan Persaflóa. Fyrr í kvöld staðfestu íranskir miðlar að Gholamreza Soleimani yfirmaður Basij-sveitanna hefði farist í loftárásum gærkvöldsins. Basij-sveitirnar eru fjölmennar sjálfboðaliðasveitir sem heyra undir byltingarvörðinn. „Hinar hreinu sálir píslarvottanna tóku á móti hinni hreinsuðu sál réttláts þjóns Guðs, píslarvottsins dr. Ali Larijani," segir í tilkynningu frá þjóðaröryggisráðinu. „Eftir ævilanga baráttu fyrir framgangi Írans og íslömsku byltingarinnar náði hann loks langþráðu markmiði sínu, svaraði guðlegu kalli og hlaut með sæmd hina ljúfu náð píslarvættis í þjónustu sinni," segir svo.