Stað­festa and­lát Larijani og Soleimani

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ali Larijani var háttsettur og gegndi lykilhlutverki innan herstjórnar klerkaveldisins.
Ali Larijani, yfirmaður þjóðaröryggisráðs Írans, lést í loftárás Ísraelshers í gærkvöldi ásamt yfirmanni Basij-hersveitanna í Teheran.

Fyrr í dag hafði Ísrael Katz varnarmálaráðherra Ísraels tilkynnti fyrr í dag um að Larijani hefði farist í loftárás og íranskir ríkismiðlar staðfestu það nú í kvöld.

Larijani var náinn bandamaður Ali Khamenei æðstaklerks sem drepinn var í loftárásum og lykiltengiliður milli ólíkra stólpa klerkaveldisins og gegndi sömuleiðis veigamiklu hlutverki í samskiptum Írana við nágranna sína og umheiminn, meðal annars við ríkin handan Persaflóa.

Fyrr í kvöld staðfestu íranskir miðlar að Gholamreza Soleimani yfirmaður Basij-sveitanna hefði farist í loftárásum gærkvöldsins. Basij-sveitirnar eru fjölmennar sjálfboðaliðasveitir sem heyra undir byltingarvörðinn.

„Hinar hreinu sálir píslarvottanna tóku á móti hinni hreinsuðu sál réttláts þjóns Guðs, píslarvottsins dr. Ali Larijani,“ segir í tilkynningu frá þjóðaröryggisráðinu.

„Eftir ævilanga baráttu fyrir framgangi Írans og íslömsku byltingarinnar náði hann loks langþráðu markmiði sínu, svaraði guðlegu kalli og hlaut með sæmd hina ljúfu náð píslarvættis í þjónustu sinni,“ segir svo.

