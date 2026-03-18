Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði fimm karla í gæsluvarðhald í gærkvöldi, að kröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudags og sá fimmti til miðvikudags í næstu viku.
Fimmmenningarnir voru handteknir í tengslum við alvarlega líkamsárás í Túnunum í fyrrinótt. Yfirheyrslur fóru fram í gær en mennirnir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna.
Vísir greindi frá því í gær að sjö hefðu verið handteknir í tengslum við líkamsárás á tvo einstaklinga. Samkvæmt tilkynningu sem lögregla sendi á fjölmiðla í morgun voru þolendurnir hins vegar þrír og þá hefur tveimur sem voru handteknir verið sleppt.
Í tilkynningunni segir að fimmmenningarnir séu grunaðir um að hafa ráðist að þremur mönnum. Árásin hafi verið lífshættuleg en einn hafi slasast meira en hinir, verið fluttur á Landspítala og síðan færður á gjörgæsludeild.
Fréttastofa fékk það staðfest í gær að gerendur og þolendur hefðu allir verið karlar en lögregla vildi ekki gefa upp aldur þeirra að svo stöddu. Þá sagði að atburðarásin væri óljós en að hún myndi vonandi liggja skýrar fyrir eftir yfirheyrslur.