Bíll hafnaði í Kópavogstjörn

Freyja Þórisdóttir skrifar
Kópavogslækur rennur í Kópavogstjörn sem er rétt við voginn.
Fólksbíll rann í hálku og endaði í Kópavogstjörn á ellefta tímanum. Tvö önnur umferðarslys urðu vegna launhálku á Reykjanesbraut. Enginn er alvarlega slasaður.

Þetta kemur fram í samtali blaðamanns Vísis við Davíð Friðjónsson hjá slökkviliðinu. Hann segir þau hjá slökkviliðinu hafa þurft að sinna þremur útköllum vegna hálku síðasta hálftímann og biðlar til fólks að fara varlega. 

Bíllinn sem lenti í Kópavogstjörn verður dreginn þaðan upp úr í kvöld af krókbíl, segir Davíð. Einn farþegi hafi verið í bílnum en hann hafi fengið skoðun hjá starfsfólki sjúkrabíls sem taldi hann ekki hafa hlotið skaða af.

„Ég heyrði stóran skell og svo labbaði ég út og kíkti. Það var bara bíll í tjörninni hjá öndunum okkar,“ segir Jón Pétur Guðbjörnsson en hann er íbúi við tjörnina.

„Það var bara bílstjórahurðin sem var svo opnuð, þannig að hann virðist hafa verið einn í bílnum. Ég sá hann svo bara setjast upp í sjúkrabílinn,“ bætir Jón Pétur við.

Kópavogstjörnin er einnig kölluð andapollurinn af þeim sem búa í hverfinu en nokkurra metra grasblettur liggur á milli bílastæðisins sem er við norðurenda tjarnarinnar og bakkans.

„Þú þarft að keyra þarna yfir svona stóran hrygg, hann hefur bara runnið til í hálkunni og flogið þarna yfir, beint ofan í pollinn,“ segir Jón Pétur.

Annað slysanna á Reykjanesbraut varð við Stekkjarbakka en óljóst er hvar hitt slysið varð. Í báðum tilvikum runnu bílar út af vegi vegna hálku en annar bíllinn hafnaði á ljósastaur.

Davíð segir engann hafa slasast alvarlega en minnháttar meiðsl hafi líklega orðið og hafi sjúkrabílar verið sendir á vettvang.

