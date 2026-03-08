Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Freyja Þórisdóttir skrifar 8. mars 2026 23:03 Kópavogslækur rennur í Kópavogstjörn sem er rétt við voginn. Vísir/Einar Fólksbíll rann í hálku og endaði í Kópavogstjörn á ellefta tímanum. Tvö önnur umferðarslys urðu vegna launhálku á Reykjanesbraut. Enginn er alvarlega slasaður. Þetta kemur fram í samtali blaðamanns Vísis við Davíð Friðjónsson hjá slökkviliðinu. Hann segir þau hjá slökkviliðinu hafa þurft að sinna þremur útköllum vegna hálku síðasta hálftímann og biðlar til fólks að fara varlega. Bíllinn sem lenti í Kópavogstjörn verður dreginn þaðan upp úr í kvöld af krókbíl, segir Davíð. Einn farþegi hafi verið í bílnum en hann hafi fengið skoðun hjá starfsfólki sjúkrabíls sem taldi hann ekki hafa hlotið skaða af. „Ég heyrði stóran skell og svo labbaði ég út og kíkti. Það var bara bíll í tjörninni hjá öndunum okkar,“ segir Jón Pétur Guðbjörnsson en hann er íbúi við tjörnina. „Það var bara bílstjórahurðin sem var svo opnuð, þannig að hann virðist hafa verið einn í bílnum. Ég sá hann svo bara setjast upp í sjúkrabílinn,“ bætir Jón Pétur við. Kópavogstjörnin er einnig kölluð andapollurinn af þeim sem búa í hverfinu en nokkurra metra grasblettur liggur á milli bílastæðisins sem er við norðurenda tjarnarinnar og bakkans. „Þú þarft að keyra þarna yfir svona stóran hrygg, hann hefur bara runnið til í hálkunni og flogið þarna yfir, beint ofan í pollinn,“ segir Jón Pétur. Annað slysanna á Reykjanesbraut varð við Stekkjarbakka en óljóst er hvar hitt slysið varð. Í báðum tilvikum runnu bílar út af vegi vegna hálku en annar bíllinn hafnaði á ljósastaur. Davíð segir engann hafa slasast alvarlega en minnháttar meiðsl hafi líklega orðið og hafi sjúkrabílar verið sendir á vettvang. Kópavogur Umferðaröryggi Mest lesið Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Innlent Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Innlent Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Innlent Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Innlent Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Innlent Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Erlent Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Innlent Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Innlent Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Erlent Fleiri fréttir Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Sjá meira