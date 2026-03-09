Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Jakob Bjarnar skrifar 9. mars 2026 14:51 Hér getur að líta grjótharða kylfinga á Nesvellinum í vondu veðri en þar kostar aðild 150 þúsund krónur, enda er völlurinn þar aðeins níu holur. Dýrust er aðildin að Brautarholti en þar kostar árgjaldið 210 þúsund krónur. vísir/vilhelm Áhugi á golfi virðist takmarkalaus með öllu. Golfforystan leggur allt í að draga alla og ömmu þeirra í golf og sú virðist nú raunin. Flestir golfklúbbar á höfuðborgarsvæðinu eru hvellsprungnir, þar er uppselt, langir biðlistar hafa myndast og verðið fylgir eftirspurninni. Golftímabilið á Íslandi er stutt. Íslendingar hafa löngum stært sig af því að golf megi heita almenningsíþrótt að teknu tilliti til þess að fólk almennt hafi efni á að stunda íþróttina. En þetta kann nú að vera að breytast. Til að fá forgjöf þurfa menn að vera í klúbbi og má þannig gera ráð fyrir að flestir sem spila golf á Íslandi séu í skráðir þar. Dýrasta ársgjald í golfklúbb er í Golfklúbb Brautarholts. Þar kostar aðild 210 þúsund krónur að vera félagi. Ef veður er framúrskarandi og viðkomandi hefur ekkert annað að gera en að spila golf getur sá hinn sami reiknað með því að spila 30 sinnum á ári. Að árgaldið sé komið upp í 210 þúsund krónur þýðir að hver hringur kostar sjö þúsund krónur miðað við það að vera í Brautarholti. Flestir komast miklu sjaldnar á völlinn. Eru mörg dæmi um að menn komist ekki nema tíu sinnum til að spila á sínum heimavelli yfir árið. Sé miðað við aðild að Golfklúbbi Reykjavíkur þýðir það þá að félagsmenn eru að greiða 17.550 krónur fyrir hringinn. Þumalputtareglan er einmitt sú að fullt gjald fyrir hring er tíu prósent af félagsgjaldinu. Til að sanngirni sé gætt býður Brautarholtið upp á svokallaða takmarkaða aðild og er þá rukkað 49.900 krónur. Takmörkuð aðild þýðir að viðkomandi getur aðeins spilað tiltekinn fjölda hringja en þarf svo að borga fullt gjald að því loknu. Golfklúbburinn Oddur er með 195.000 krónur, Golfklúbbur Reykjavíkur krefst 175.500 króna í aðild, Keilir krefst 175.300 króna og GKG 175 þúsund króna. GSÍ birti nýlega á síðu sinni úttekt þar sem sýnir hvað félagsaðild að golfklúbbi kostar: Golf Golfvellir Félagasamtök Rekstur hins opinbera Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Innlent Felldu sex í árás á enn einn bátinn Erlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Fleiri fréttir Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sjá meira