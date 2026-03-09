Innlent

Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golf­klúbbi

Jakob Bjarnar skrifar
Hér getur að líta grjótharða kylfinga á Nesvellinum í vondu veðri en þar kostar aðild 150 þúsund krónur, enda er völlurinn þar aðeins níu holur. Dýrust er aðildin að Brautarholti en þar kostar árgjaldið 210 þúsund krónur.
vísir/vilhelm

Áhugi á golfi virðist takmarkalaus með öllu. Golfforystan leggur allt í að draga alla og ömmu þeirra í golf og sú virðist nú raunin. Flestir golfklúbbar á höfuðborgarsvæðinu eru hvellsprungnir, þar er uppselt, langir biðlistar hafa myndast og verðið fylgir eftirspurninni.

Golftímabilið á Íslandi er stutt. Íslendingar hafa löngum stært sig af því að golf megi heita almenningsíþrótt að teknu tilliti til þess að fólk almennt hafi efni á að stunda íþróttina. En þetta kann nú að vera að breytast. 

Til að fá forgjöf þurfa menn að vera í klúbbi og má þannig gera ráð fyrir að flestir sem spila golf á Íslandi séu í skráðir þar. Dýrasta ársgjald í golfklúbb er í Golfklúbb Brautarholts. Þar kostar aðild 210 þúsund krónur að vera félagi. Ef veður er framúrskarandi og viðkomandi hefur ekkert annað að gera en að spila golf getur sá hinn sami reiknað með því að spila 30 sinnum á ári. 

Að árgaldið sé komið upp í 210 þúsund krónur þýðir að hver hringur kostar sjö þúsund krónur miðað við það að vera í Brautarholti. Flestir komast miklu sjaldnar á völlinn. Eru mörg dæmi um að menn komist ekki nema tíu sinnum til að spila á sínum heimavelli yfir árið. Sé miðað við aðild að Golfklúbbi Reykjavíkur þýðir það þá að félagsmenn eru að greiða 17.550 krónur fyrir hringinn. Þumalputtareglan er einmitt sú að fullt gjald fyrir hring er tíu prósent af félagsgjaldinu.

Til að sanngirni sé gætt býður Brautarholtið upp á svokallaða takmarkaða aðild og er þá rukkað 49.900 krónur. Takmörkuð aðild þýðir að viðkomandi getur aðeins spilað tiltekinn fjölda hringja en þarf svo að borga fullt gjald að því loknu.

Golfklúbburinn Oddur er með 195.000 krónur, Golfklúbbur Reykjavíkur krefst 175.500 króna í aðild, Keilir krefst 175.300 króna og GKG 175 þúsund króna. GSÍ birti nýlega á síðu sinni úttekt þar sem sýnir hvað félagsaðild að golfklúbbi kostar:

