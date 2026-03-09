Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Árni Sæberg og Smári Jökull Jónsson skrifa 9. mars 2026 14:10 Verktakar nota stórtækar vinnuvélar við niðurrifið. Vísir/Lýður Valberg Niðurrif húsa í Grindavík hófst í morgun en alls er áætlað að rífa á milli 35 og 40 altjónuð hús sem skemmst hafa í jarðhræringunum síðustu misseri. Verktakar Jóns og Margeirs hófust handa við niðurrif þriggja húsa í bænum en fyrirtækið varð hlutskarpast í útboði um niðurrif fyrstu sex húsanna sem rifin verða. Þeir standa auk þess í sprunguviðgerðum í bænum, meðal annars við íþróttahúsið þar sem var ansi stór sprunga, sem margir kannast við af fréttamyndum. Markmiðið er að fækka svæðum í bænum sem eru afgirt og lokuð. Erfitt að sjá á eftir heimilum Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, segir erfitt að sjá á eftir heimilum fólks í niðurrif. Húsin geymi margar minningar en Grindvíkingar hafi ákveðið að líta á niðurrifið sem hluta af endurreisn bæjarins. Grindavíkurbær haldi utan um útboð vegna niðurrifsins og bæjarbúar sæki um niðurrif til bæjarins. Sú leið hafi verið talin skilvirkust. „Þetta er hluti af stórri og markvissri aðgerðaáætlun, til þess að gera þessi svæði örugg.“ Mikilvæg skref Starf skólastjóra í grunnskóla bæjarins hefur verið auglýst, kosið verður til bæjarstjórnar bæjarins í vor og matvöruverslun verður opnuð í bænum á næstu dögum. Ásrún segir öll slík lítil skref skipta máli við endurreisn Grindavíkur. „Við þurfum að auka þjónustu í bænum og mér finnst við hafa sýnt mikinn baráttuhug, Grindvíkingar. Þetta eru gríðarlega mikilvæg skref.“ Jón Gunnar Margeirsson, eigandi Jóns og Margeirs.Vísir/Lýður Valberg Niðurrif í Grindavík er hafið.Vísir/Lýður Valberg Húsin varða jöfnuð við jörðu.Vísir/Lýður Valberg Grindavík Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Innlent Felldu sex í árás á enn einn bátinn Erlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Fleiri fréttir Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sjá meira