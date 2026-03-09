Innlent

Niður­rif ó­nýtra húsa í Grinda­vík hafið

Árni Sæberg og Smári Jökull Jónsson skrifa
Verktakar nota stórtækar vinnuvélar við niðurrifið. Vísir/Lýður Valberg

Niðurrif húsa í Grindavík hófst í morgun en alls er áætlað að rífa á milli 35 og 40 altjónuð hús sem skemmst hafa í jarðhræringunum síðustu misseri.

Verktakar Jóns og Margeirs hófust handa við niðurrif þriggja húsa í bænum en fyrirtækið varð hlutskarpast í útboði um niðurrif fyrstu sex húsanna sem rifin verða.

Þeir standa auk þess í sprunguviðgerðum í bænum, meðal annars við íþróttahúsið þar sem var ansi stór sprunga, sem margir kannast við af fréttamyndum. Markmiðið er að fækka svæðum í bænum sem eru afgirt og lokuð.

Erfitt að sjá á eftir heimilum

Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, segir erfitt að sjá á eftir heimilum fólks í niðurrif. Húsin geymi margar minningar en Grindvíkingar hafi ákveðið að líta á niðurrifið sem hluta af endurreisn bæjarins.

Grindavíkurbær haldi utan um útboð vegna niðurrifsins og bæjarbúar sæki um niðurrif til bæjarins. Sú leið hafi verið talin skilvirkust.

„Þetta er hluti af stórri og markvissri aðgerðaáætlun, til þess að gera þessi svæði örugg.“

Mikilvæg skref

Starf skólastjóra í grunnskóla bæjarins hefur verið auglýst, kosið verður til bæjarstjórnar bæjarins í vor og matvöruverslun verður opnuð í bænum á næstu dögum. Ásrún segir öll slík lítil skref skipta máli við endurreisn Grindavíkur. 

„Við þurfum að auka þjónustu í bænum og mér finnst við hafa sýnt mikinn baráttuhug, Grindvíkingar. Þetta eru gríðarlega mikilvæg skref.“

Jón Gunnar Margeirsson, eigandi Jóns og Margeirs.Vísir/Lýður Valberg
Niðurrif í Grindavík er hafið.Vísir/Lýður Valberg
Húsin varða jöfnuð við jörðu.Vísir/Lýður Valberg
Grindavík Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga

