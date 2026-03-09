Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 9. mars 2026 12:54 Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Bændasamtakanna, Búast má við hörðum umræðum á Alþingi í dag um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort haldið skuli áfram með aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu. Bændasamtökin hafa ekkert á móti því að kanna hug þjóðarinnar til málsins. Landbúnaðarstefna sambandsins henti hins vegar afar illa hér á landi. Fyrri umræða um þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda skuli áfram viðræðum Íslands um aðild að Evrópusambandinu fer fram á Alþingi í dag klukkan þrjú. Þar er lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram 29. ágúst. Samkvæmt henni eru gefnir tveir valkostir: Já, halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu eða nei, ekki halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Búast má við fjörugum umræðum á Alþingi í dag. Formaður Miðflokksins útilokaði fyrir helgi í samtali við fréttastofu að málið muni hljóta skjóta afgreiðslu á þingi. Formaður Sjálfstæðisflokksins sagði dagsetninguna henta frasakenndri stefnu ríkisstjórnarinnar en ekki þjóðinni. Hvað hefur breyst síðan síðast? Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna segist ekki hafa neitt á móti því að kanna hug þjóðarinnar til áframhaldandi viðræðna en innganga í sambandið sé allt annað mál. „Að sjálfsögðu höfum við ekkert á móti því að það fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla um málið og þá hvort það verði farið í viðræður eða áframhaldandi viðræður. Við gerum hins vegar athugasemd við upplýsingaóreiðu um málið. Við vitum að landbúnaðurinn er einn sá málaflokkur sem yrði fyrir umfangsmestu og varanlegum breytingum við aðild Íslands að sambandinu og helstu áhyggjurnar snúa að því. Þá hentar frjálst flæði landbúnaðarvara illa íslenskum aðstæðum,“ segir Margrét Ágústa. Margrét Ágústa telur að ekki verði hægt að fá varanlegar undanþágur frá landbúnaðarastefnunni. „Þá hafa líka verið áhöld uppi um hvort hægt sé að fá undanþágur, en við fyrstu sýn getum við ekki séð að þær hafi verið veittar nema eingöngu tímabundið. Það eru engar varanlegar almennar undanþágur frá þessari sameiginlegu landbúnaðarstefnu. og hafa í raun aldrei verið veittar,“ segir hún. Ágústa segir að landbúnaðarmálin hafi gegnt stóru hlutverki síðast þegar aðildarviðræður við sambandið voru stöðvaðar. „Það var ástæða fyrir því á sínum tíma að viðræðurnar stoppuðu en það var m.a. vegna landbúnaðarkaflans. Hvað hefur breyst síðan þá? Það væri áhugavert að vita það,“ segir Margrét Ágústa að lokum. Evrópusambandið Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Felldu sex í árás á enn einn bátinn Erlent Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Innlent Fleiri fréttir Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Sjá meira