Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. mars 2026 22:31 Vettvangur meintrar frelsissviptingar, líkamsárásar og fjárkúgunar í Reykholti. Vísir Hrottafengnu ofbeldi er lýst gegn maltneskum karlmanni sem var frelsissviptur árið 2024. Sex hafa verið ákærðir fyrir verknaðinn en eftir að hafa neytt hann til að millifæra átján milljónir króna þvinguðu þau hann til að fara úr landi. Í ákæru sem fréttastofa hefur undir höndum er atburðarásinni lýst auk ofbeldisins sem hópurinn á að hafa beitt manninn. Fjögur voru handtekin árið 2024, karlmaður á áttræðisaldri, dóttir hans og tengdasonur um þrítugt auk bróður tengdasonarins. Yngsti sakborningurinn er ekki orðinn tvítugur. Sjá nánar: Lýsir hrottafengnu ofbeldi í Reykholti: Bundinn á meðan köldu vatni var bunað á hann Vert er að vara við grófum lýsingum á ofbeldi hér fyrir neðan. Þrjú þeirra eru sögð hafa ráðist inn á heimili maltneska karlmannsins í Reykholti föstudaginn 19. apríl, bundið hendur hans saman með strigalímbandi og veist að honum með höggum og spörkum. Eitt þeirra sneri upp á fingur hans svo hann brotnaði og annað tók um háls og höfuð mannsins og sneri upp á líkama hans. Þau eiga að hafa reynt að koma manninum inn í bíl sem stóð fyrir utan en hann náð að hlaupa burt. Eitt þeirra elti hann og felldi niður í jörðina auk þess sem einn ákærðra sparkaði í höfuð og líkama hans. Í framhaldinu var maðurinn dreginn inn í húsið, bundinn á höndum og fótum. Markmið þeirra ákærðu, samkvæmt ákærunni, var að fá hann til að gefa upp rafræn skilríki og upplýsingar um bankareikninga hans. Hótað með vélsög og að henda honum útbyrðis Á laugardagsmorgun eiga tveir aðrir að hafa mætt, sem eru meðal ákærðra, og haldið honum áfram á heimili sínu fram til mánudags. Á þeim tíma beittu þau hann ítrekuðu ofbeldi, hótuðu honum líkamsmeiðingum og lífláti. Maltneski karlmaðurinn á að hafa verið sleginn ítrekað með hnúajárni og honum ógnað með hníf og haglabyssu. Þá var honum einnig hótað að hann yrði skorinn á háls eða skotinn í höfuðið. Þá segir í ákærunni að honum hafi verið hótað með keðjusög og að farið yrði með hann á bát til Grænlands þar sem honum yrði hent útbyrðis. Sá sem stóð í hótununum á einnig að hafa farið í útibú Landsbankans til að fá upplýsingar um hvernig hann gæti fengið aðgang að bankareikningi mannsins án hans aðkomu. Á mánudeginum hafi maðurinn síðan verið fluttur nauðugur í útibú Símans við Ármúla og fenginn til að setja upp rafræn skilríki í síma. Honum hafi síðan verið ekið um höfuðborgarsvæðið. Millifærði tæpar átján milljónir Svo segir í ákærunni að einn ákærðra hafi yfirgefið bílinn og keypt flugmiða í nafni karlmannsins frá Íslandi til Frakklands og svo þaðan til Möltu í nafni maltneska karlmannsins. Þá á ákærði að hafa millifært alls 17.660.000 krónur, þar á meðal átta og hálfa milljón króna á bankareikninga í sinni eigu. Restin var millifærð á reikninga í eigu þriggja ákærðra. Að því loknu eiga þrír ákærðu að hafa fylgt karlmanninum upp á Keflavíkurflugvöll, afhent honum fartölvu og síma með flugmiðunum og sagt honum að dóttur mannsins yrði gert mein ef hann myndi ekki ferðast til Möltu. Maðurinn fór að fyrirmælunum en rannsókn lögreglu hófst eftir að þeim barst tilkynning um að ekki hefði náðst í manninn í nokkra daga. Tveimur dögum síðar bárust lögreglu upplýsingar um að maðurinn hefði fundist illa haldinn á Möltu. Í ákærunni kemur fram að vegna áverkanna hafi maðurinn meðal annars hlotið blæðingu í framheila, mar í kringum hægra auga, brot í nefbeini, bólgu á hægri kjálka, brot bæði hægra og vinstra megin á kjálka, tapað fimmtán tönnum, mar við vanga og á hálsi, fjögur rifbeinsbrot og mar víðs vegar um líkamann. Málið verður þingfest um miðjan mars. 