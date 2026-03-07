Íslensk kona hefur játað fyrir að hafa stolið rúmum sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands en hún starfaði þar sem sumarstarfsmaður árið 2023. Hún hefur verið dæmd í 30 daga fangelsisvist og henni verður gert að greiða allan sakarkostnað málsins sem og milljónirnar sjö til baka.
Þetta kemur fram í dómi héraðsdóms. Þar greinir einnig frá því að konan hafi dregið sér pening frá Happdrætti Háskóla Íslands (HHÍ) á tvo mismunandi máta. Á tímabilinu 12. júní 2023 til 31. ágúst sama ár tók hún út reiðufé sem var geymt í peningaskáp á starfsstöðinni sem hún ein hafði aðgang að. Það gerði hún í nokkur skipti en alls tók hún sér rúmar tvær milljónir til eigin afnota það tímabil.
Seinna tímabilið sem greinir frá í dómnum er 22. september til 23. september 2023 en þá millifærði hún samtals fimm milljónir íslenskra króna af reikningi Húseignarinnar Steindórsprents ehf., sem er dótturfyrirtæki HHÍ, og yfir á eigin reikning. Það gerði hún í þremur mismunandi millfærslum sem hljóðuðu upp á fimm hundruð þúsund, aftur fimm hundruð þúsund og loks fjórar milljónir.
Allt tímabilið starfaði hún sem sumarstarfsmaður hjá HHÍ en málið kom fyrst fyrir dóm þann 4. febrúar 2026 en dómur var kveðinn upp 13. febrúar síðastliðinn. Í dómnum kemur fram að hin ákærða hafi játað sök í málinu skýlaust en einnig kemur fram að hún hafi verið í meðferð og dvalið á áfangaheimili síðan að brotin voru framin.
„Ákærða hefur þannig hætt neyslu og snúið lífi sínu til betri vegar og verður litið til þess við ákvörðun refsingar. Á hinn bóginn verður ekki horft fram hjá því að ákærða hefur með háttsemi sinni gerst sek um fjárdrátt sem varðar talsverða fjárhæð,“ segir í dómnum.
Niðurstaða dómsins kveður á um að sú ákærða sitji inni í þrjátíu daga og greiði HHÍ rúmar sjö milljónir til baka með vöxtum. Einnig er henni gert að greiða tæplega eina og hálfa milljón í málskostnað og annan sakarkostnað.