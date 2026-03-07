Innlent

Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happ­drætti Há­skóla Ís­lands

Freyja Þórisdóttir skrifar
Happdrætti Háskóla Íslands, HHÍ
Happdrætti Háskóla Íslands, HHÍ Vísir/Einar

Íslensk kona hefur játað fyrir að hafa stolið rúmum sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands en hún starfaði þar sem sumarstarfsmaður árið 2023. Hún hefur verið dæmd í 30 daga fangelsisvist og henni verður gert að greiða allan sakarkostnað málsins sem og milljónirnar sjö til baka. 

Þetta kemur fram í dómi héraðsdóms. Þar greinir einnig frá því að konan hafi dregið sér pening frá Happdrætti Háskóla Íslands (HHÍ) á tvo mismunandi máta. Á tímabilinu 12. júní 2023 til 31. ágúst sama ár tók hún út reiðufé sem var geymt í peningaskáp á starfsstöðinni sem hún ein hafði aðgang að. Það gerði hún í nokkur skipti en alls tók hún sér rúmar tvær milljónir til eigin afnota það tímabil.

Seinna tímabilið sem greinir frá í dómnum er 22. september til 23. september 2023 en þá millifærði hún samtals fimm milljónir íslenskra króna af reikningi Húseignarinnar Steindórsprents ehf., sem er dótturfyrirtæki HHÍ, og yfir á eigin reikning. Það gerði hún í þremur mismunandi millfærslum sem hljóðuðu upp á fimm hundruð þúsund, aftur fimm hundruð þúsund og loks fjórar milljónir. 

Sjúkrahúsið Vogur er einn meðferðarstaðanna sem standa fólki í neyslu til boða.Vísir/Vilhelm

Allt tímabilið starfaði hún sem sumarstarfsmaður hjá HHÍ en málið kom fyrst fyrir dóm þann 4. febrúar 2026 en dómur var kveðinn upp 13. febrúar síðastliðinn. Í dómnum kemur fram að hin ákærða hafi játað sök í málinu skýlaust en einnig kemur fram að hún hafi verið í meðferð og dvalið á áfangaheimili síðan að brotin voru framin. 

„Ákærða hefur þannig hætt neyslu og snúið lífi sínu til betri vegar og verður litið til þess við ákvörðun refsingar. Á hinn bóginn verður ekki horft fram hjá því að ákærða hefur með háttsemi sinni gerst sek um fjárdrátt sem varðar talsverða fjárhæð,“ segir í dómnum.

Niðurstaða dómsins kveður á um að sú ákærða sitji inni í þrjátíu daga og greiði HHÍ rúmar sjö milljónir til baka með vöxtum. Einnig er henni gert að greiða tæplega eina og hálfa milljón í málskostnað og annan sakarkostnað.

Dómsmál Meðferðarheimili

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið