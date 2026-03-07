„Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Lovísa Arnardóttir skrifar 7. mars 2026 14:26 Alexandra Briem, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns og Kristinn Jón Ólafsson skipa þrjú efstu sæti lista Pírata samkvæmt niðurstöðu prófkjörs. Vísir/Ívar Fannar og Vilhelm og Sunna Ben Efstu tíu sæti lista Pírata í Reykjavík verða staðfest í dag og listinn kynntur eftir helgi. Prófkjöri lauk í gær. Kristinn Jón Ólafsson, nýr oddviti flokksins, segir spennandi tíma framundan. Ekki liggur fyrir hvort Alexandra Briem þiggi eða hafni öðru sæti listans en Kristinn segir að þó svo að niðurstaða sé bindandi geti fólk beðið um að vera fært neðar eða hafnað sæti. Alexandra Briem, sitjandi oddviti Pírata og borgarfulltrúi flokksins, vildi ekki svara spurningum blaðamanns og vísaði á formann og nýjan oddvita. Hún sagðist svara spurningum þegar búið er að kynna staðfestan lista eftir helgi. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, segir nánari niðurstöður atkvæðagreiðslunnar ekki liggja fyrir en það hafi um 250 tekið þátt í prófkjörinu. Það sé ágætis þátttaka að háns sögn. „Þetta voru tveir mjög góðir valkostir í oddvitann. Þetta var skemmtilegt prófkjör og þetta er góður hópur. Það er góð stemning,“ segir Oktavía. Hán segir að vegna þess að flokkurinn sé með flatan strúktúr sé það eðli flokksmanna að sækjast ekki eftir sama stigveldi og í öðrum flokkum. Flokksfólk taki ákvarðanir yfirleitt saman og breytingar á lista og oddvita endurspegli það. „Í póltík getur pendúllinn sveiflast fram og til baka. Við vorum með manneskju sem sat sem oddviti í tæp átta ár tæp.“ Hán segir kjör Kristins í oddvita að háns mati sýna að þau tilheyri hreyfingu sem sjái styrkleika í fleirum en bara þeim sem hafi verið áður í forsvari. „Og satt að segja er í pólitík er oft ákall um breytingar. Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru en ég skil að í hreyfingu sem er flöt að mörgu leyti hvernig hún útfærir hlutina þá eru þessi augnablik sem við förum í stigveldið alltaf pínu áskorun, því það þarf alltaf einhver að vera í fyrsta sæti.“ Mikil sundrung Kristinn Jón telur eitt brýnasta verkefni stjórnmálanna í dag að hlusta betur á ólíkar raddir. „Það er ótrúlega mikil sundrung í samfélaginu sem samfélagsmiðlar og fjölmiðlar hafa líka á köflum ýtt undir. Það er mikilvægt að hlusta á þessar raddir og taka borgarbúa með inn í vegferðina. Upplýsa og fræða þannig að fólk finni að það sé hlustað á sig.“ Spurður um það að hann hafi skákað sitjandi oddvita segir Kristinn Jón að hans tilfinning hafi verið sú að það hefði getað farið á báða vegu. „Það er alltaf stress sem fylgir þessu á ögustundu en á sama tíma er spenningur líka að fá að takast á við þetta verkefni. Við lifum á tímum þar sem tækniþróun er gífurleg og það hefur svo mikil áhrif á samfélagið.“ Hann segir að hans mati þurfi að lyfta upp mannlega þættinum í rekstri borgarinnar og tryggja að þjónustan sé veitt á forsendum íbúanna, en ekki öfugt. Píratar hafi lagt mikla áherslu á þetta í þjónustustefnu og þjónustuhönnun en það þurfi að gera enn betur. Hann segir gaman að sjá mörg ný andlit í öðrum flokkum líka. Hann eigi enn eftir að sjá hvernig aðrir flokkar og oddvitar ætli sér að nálgast kosningabaráttuna en flokkur Pírata skeri sig úr því það er framsýnn og frjálslyndur félagshyggjuflokkur. Annars staðar á pólitísku litrófi „Við erum á þessu pólitíska litrófi á allt öðrum stað en aðrir flokkar. Ég held það sé ákall frá íbúum að það sé talað af meiri hugsjón og jákvæðni um borgina. Það er svo margt yndislegt í Reykjavík og borgin hefur upp á svo margt að bjóða. Það hefur verið of mikið niðurtal í pólitíkinni og við þurfum að hampa því góða líka sem er að gerast,“ segir hann og nefnir í því samhengi snemmtæka íhlutun við börn, sundlaugarnar og skíðabrekkuna í Ártúnsbrekku. „Við ætlum okkur að besta borgina og einfalda líf íbúa og við hugsum þetta þannig að borg sem hlustar og tekur utan um fólk. Við þurfum að átta okkur á því að það er mikilvægt að mæta okkar smæstu bræðrum og systrum og út frá því byggjum við velferðarborg fyrir okkur öll.“ Píratar Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Tengdar fréttir Formaður Pírata sækist eftir öðru til fjórða sæti Ellefu einstaklingar vilja vera á lista Pírata í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Fram kom í fyrr í dag að Kristinn Jón Ólafsson, fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata, sækist eftir því að leiða listann ásamt Alexöndru Briem borgarfulltrúa. 16. febrúar 2026 15:26 Dóra Björt til liðs við Samfylkinguna Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur sagt skilið við borgarstjórnarflokk Pírata og gengið til liðs við Samfylkinguna. Meirihlutinn í borgarstjórn mun áfram vinna saman. Alexandra Briem verður oddviti Pírata og formaður borgarráðs. Dóra Björt tekur á móti við formennsku í stafrænu ráði borgarinnar og tekur sæti Hjálmars Sveinssonar í borgarráði. 16. desember 2025 11:32 „Ég fæddist inn í pólitískan líkama“ Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns tók við sem fyrsti formaður Pírata í lok síðasta mánaðar. Oktavía er jafnframt fyrsti stjórnmálaleiðtoginn sem er kynsegin. Hán leggur mikla áherslu á öryggi, menningu og að fjölbreytileikinn fái að skína. 