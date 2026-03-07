Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs

Vegagerðin hefur lýst yfir hættustigi á Siglufjarðarvegi vegna snjóflóðahættu. Eitt snjóflóð féll á veginn og verður lokað um umferð fram á morgundag.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni rétt fyrir hádegi. Lokað er fyrir umferð um Siglufjarðarveg.
„Það féll snjóflóð á veginn áðan og lokaði honum. Vegagerðin lokaði í kjölfarið veginum,“ segir Magni Hreinn Jónsson, ofanflóðasérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Hægt er að senda fréttastofu ábendingar og myndir með fréttaskoti eða á ritstjorn@visir.is.
Hann segir að það sé leiðindaveður á svæðinu, mikill vindur og skafrenningur. Veðurstofunni hafi ekki borist fleiri ábendingar um snjóflóð.
„Samkvæmt ráðleggingum frá snjóflóðaeftirlitinu var tekin ákvörðun um að loka og moka ekki. Vegurinn verður lokaður fram á morgundag,“ segir vaktstjóri hjá Vegagerðinni.
Snjóflóðið, sem var talið nokkuð stórt, féll rétt við Siglufjarðarmegin við Strákagöng.
Fréttin hefur verið uppfærð.