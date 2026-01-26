Djúp lægð veldur stormi syðst á landinu Atli Ísleifsson skrifar 26. janúar 2026 07:19 Hiti verður á bilinu núll til sex stig, en lengst af vægt frost á Norður- og Austurlandi. Vísir/Vilhelm Mjög djúp og víðáttumikil lægð langt suðvestur í hafi þokast austur landið í dag og veldur austan hvassviðri eða stormi allra syðst á landinu. Reikna má með strekkingi annars staðar á landinu. Á vef Veðurstofunnar segir að úrkoma verði nær eingöngu bundin við austanvert landið og þá í formi skúra eða élja, einkum suðaustanlands. „Vestantil á landinu er hins vegar spáð þurru og björtu veðri, en líklega slæðast þó einhver él inn á Vestfirði. Hiti 0 til 6 stig, en lengst af vægt frost á Norður- og Austurlandi.Það er útlit fyrir áþekkt veður fram eftir vikunni, en líklega dregur þó úr vindi á fimmtudag, en annars svipað veður,“ segir á vef Veðurstofunnar. Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan Veðurhorfur á landinu næstu daga Á þriðjudag: Austan 8-15 m/s, en 15-23 syðst. Él eða slydduél um landið austanvert og á Vestfjörðum, annars þurrt að mestu. Hiti 1 til 6 stig, en víða vægt frost norðantil. Á miðvikudag: Austan og norðaustan 5-13, en 13-20 suðaustanlands. Bjart með köflum vestantil, en él austanlands. Hiti breytist lítið. Á fimmtudag: Minnkandi austanátt og rigning eða slydda á Suðaustur- og Austurlandi, annars víða þurrt. Heldur hlýnandi. Á föstudag: Austanátt og dálítil úrkoma suðaustantil, en þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 0 til 5 stig, en víða vægt frost norðanlands. Á laugardag og sunnudag: Áframhaldandi austanátt og rigning eða slydda um landið suðaustanvert, en bjart með köflum vestantil. Hiti 1 til 6 stig, en vægt frost á stöku stað. Veður Mest lesið Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið „Þurfum að búa við það á meðan að vera með þennan ofbeldissegg“ Innlent Morðið á Pretti gagnrýnt úr ólíklegustu áttum Erlent Svarar gagnrýni vegna umdeildra gistihýsa í Skaftafelli Innlent Ungir Sjálfstæðismenn fengu áfengi í ferð með Vilhjálmi og fóru svo á kjörstað Innlent Inni í húsinu þegar eldur logaði í fjölbýlishúsi Innlent Flugferðum aflýst og hvatt til heimavinnu vegna snjókomu Erlent Tekur ekki undir greiningu Heiðu Bjargar um konur í Samfylkingunni Innlent Brunavarnir Suðurnesja luku störfum á öðrum tímanum í nótt Innlent Faðirinn í hungurverkfalli í lokaðri móttökustöð og móðirin ein með börnin Innlent Fleiri fréttir Djúp lægð veldur stormi syðst á landinu Þurrt og bjart víða um landið Hvasst syðst á landinu Kólnandi veður og víða bjart Ákveðin austanátt á landinu öllu og víða snarpar hviður Víða rigning með köflum og bætir í vind í kvöld Róleg austanátt en hvessir á morgun Víða rigning og kólnar í veðri Minnkandi norðlæg átt en bætir í vind á morgun Þurrt og bjart suðvestantil en snjór og él víða Líkur á smá slyddu og snjókomu syðst Stíf norðvestlæg átt ásamt ofankomu Gæti slegið í storm og hringvegurinn lokaður Óvissustig á vegi milli Kirkjubæjarklausturs og Jökulsárlóns Gular veðurviðvaranir framundan Útlit fyrir hríðarveður á austasta hluta landsins í kvöld Frost og hægur vindur Norðaustlæg átt og allvíða él Veginum lokað við Skaftafell og fólk leitar í fjöldahjálparstöð Vara við eldingum á Suðausturlandi Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Áfram kalt á landinu Óvenjulega hlýr desember Áfram kalt og lægðir sækja að landinu Hægir vindar og snjókoma norðan- og austantil Þykknar upp og snjóar Allt að tuttugu stiga frost en bjart víða Rólegt veður en kalt næstu daga Kólnar verulega á fyrstu dögum ársins Gular viðvaranir taka gildi Sjá meira