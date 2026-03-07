Töluvert af fiski hefur rekið á landi á Stokkseyri í dag, ekki síst við bryggjuna. Um er að ræða dauðan fisk en sjómaður á staðnum segir að fjarna og grunnmiðin fyrir utan þorpið væru full af fiski og svo hafi gert þetta feikna brim þannig að eitthvað af fiski hefur lent of grunnt og drepist á skerjum með þessum afleiðingum.
Mest af fiskinum er við höfnina á Stokkseyri og þar í kring. Einhverjir íbúar hafa sótt sér fisk þangað í soðið.
„Ég hef aldrei séð svona mikið af dauðum fiski við þorpið, þetta er mjög sérstakt. Einhverjir hafa mætt á svæðið og fengið sér fisk í soðið enda ekkert að því, hann er vænn og pattaralegur og bragðast örugglega mjög vel“, segir Ólafur Auðunsson, íbúi á Stokkseyri.