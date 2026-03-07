Hafnarfjarðarvegi var lokað um stund í kvöld vegna áreksturs þegar þrír bílar runnu saman vegna hálku á veginum. Enginn er illa slasaður.
Þetta kemur fram í samtali fréttastofunnar við Davíð Friðjónsson hjá slökkviliðinu. Hann segir veginn vera opinn til fulls en honum var lokað í skamma stund fyrr í kvöld.
Um sjö manns voru samanlagt í bílunum þremur en einn bílanna var tekinn með kranabíl af vettvangi. Davíð segir tvo hafa verið flutta til skoðunar á sjúkrahús en að enginn sé illa haldinn og því hafi sloppið frekar vel til.