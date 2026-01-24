Hvasst syðst á landinu

Víðáttumikið hæðarsvæði norðan við landið, sem teygir sig frá Grænlandi yfir til Skandinavíu, gerir það að verkum að lægðir komast ekki hina algengu leið til norðurs. Þar af leiðandi þrýsta lægðirnar sunnanlands á móti hæðinni. Því má búast við allhvössum eða hvössum vindi allra syðst á landinu en mun hægari vindi annars staðar.
Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar.
Skúrir eða él á stangli suðaustantil og á sunnanverðum Austfjörðum verður megin uppistaðan í þeirri úrkomu sem fellur næstur daga.
Einhver minniháttar él verða á annesjum fyrir norðan og norðantil á Vestfjörðum, en yfirleitt þurrt og bjart veður í öðrum landshlutum, einkum þú við Faxaflóa og Breiðafjörð. Heldur lækkandi hitastig verður næstu daga.
Búist er við því að þetta veðurlag verði fram yfir helgi hið minnsta.
Á mánudag og þriðjudag:Austan 8-15 m/s, en 15-20 syðst. Él eða slydduél um landið austanvert og á Vestfjörðum, annars þurrt að mestu. Hiti 0 til 5 stig, en víða vægt frost norðantil.Á miðvikudag:Austan og norðaustan 5-13, en 13-18 við suðausturströndina. Bjartviðri vestanlands, en él austantil. Hiti um eða undir frostmarki.Á fimmtudag:Norðaustanátt og snjókoma eða rigning með köflum, einkum austanlands. Heldur hlýnandi.Á föstudag:Norðaustanátt og stöku él, en léttskýjað suðvestanlands.