Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Kristján Már Unnarsson skrifar 5. mars 2026 22:42 Air Atlanta hefur haft 99 Boeing 747-þotur á íslenskri skráningu frá árinu 1993. Luc Verkuringen/wikimedia Boeing 747-þotan er kölluð drottning himnanna enda var hún stærsta farþegaþota heims um áratugaskeið. Hin goðsagnakennda júmbóþota skipar einnig stærri sess í íslenskri flugsögu en flesta grunar. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá þegar fyrsta eintak júmbó-þotunnar kom út úr verksmiðju Boeing árið 1968. Heimurinn stóð á öndinni. Þetta var langstærsta flugvél sem mannkyn hafði séð og olli straumhvörfum í flugsamgöngum. Ef flugáhugamenn væru spurðir hver væri algengasta flugvélartegundin sem skráð hefur verið á Íslandi myndu eflaust margir svara að það væri Cessna Skyhawk. Nei, svarið er Boeing 747. Skráðar flugvélar hérlendis 1. Boeing 747 99 2. Cessna 172 69 3. Boeing 757 49 4. Cessna 150 49 Flugsögusérfræðingurinn Pétur P. Johnson tók tölurnar saman. Samkvæmt þeim hafa 99 eintök af Boeing 747, öllum útgáfum, borið íslensku einkennisstafina TF. Í öðru sæti er Cessna 172, eða Skyhawk, með 69 eintök. Í þriðja og fjórða sæti saman, með 49 eintök hvor, eru Boeing 757-þotan og Cessna 150/152, helsta kennsluvél íslensku flugskólanna í gegnum tíðina. Boeing 757-þotan með 49 eintök deilir þriðja sæti með Cessnu 150/152 yfir algengustu tegundir á Íslandi.Vilhelm Boeing 757-þotan var burðarás Icelandair í yfir þrjá áratugi og hefur engin tegund þjónað íslenskum flugfarþegum jafn lengi og þessi og er hún enn í notkun hjá félaginu. Cessna 172, sem er í öðru sæti, er vinsælasta einkaflugvél heims og sú flugvél sem framleidd hefur verið í flestum eintökum. Cessna 172 Skyhawk með 69 eintök er næstalgengasta flugvélartegundin sem skráð hefur verið á Íslandi. Hér er Ómar Ragnarsson í flugtaksbruni á TF-FRU á túni við Hvolsvöll árið 2010 á leið að mynda eldgosið í Eyjafjallajökli.Stöð 2/skjáskot Frægasta eintakið hérlendis er án efa TF-FRÚ, flugvél Ómars Ragnarssonar, sem um árabil færði íslenskum sjónvarpsáhorfendum flugmyndir heim í stofu úr öllum landshlutum. En það er Boeing 747-þotan sem trónir á toppnum með flest eintök allra flugvéla á íslenskri loftfaraskrá. Júmbó-þota birtist reyndar í litum Flugleiða árið 1982 þegar félagið leigði hana um skamma hríð í pílagrímaflug. Sú var á bandarískri skráningu og telst því ekki með. Þota Air Atlanta, TF-ABK, var fyrsta júmbó-þotan sem skráð var á Íslandi árið 1993. Hún hlut nafnið Agnar Kofoed Hansen. Fyrsta Boeing 747-þota Air Atlanta, TF-ABK, kom til Keflavíkur vorið 1993. Hún hlaut nafnið Agnar Kofoed Hansen.Stöð 2/Billi Saga júmbó-þotunnar í höndum Íslendinga er rakin í þættinum Flugþjóðin en það sem skýrir þennan mikla fjölda er umfangsmikill flugrekstur Air Atlanta. Forstjórinn játar að þar á bæ bera menn tilfinningar í garð hennar. „Ekki spurning. Fyrir mér er bara ein drottning himnanna. Það er 747-vélin. Það er ekkert flóknara heldur en það," segir Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta. Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta, við Boeing 747-400 á Keflavíkurflugvelli.Egill Aðalsteinsson Þátturinn um júmbó-þotuna er sá sextándi í þáttaröðinni. Áskrifendur geta séð hann í heild sem og alla þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+. Júmbó-þoturnar voru á þeim tíma stærstu og dýrustu farþegaþotur heims. 1. mars 2026 07:47 Hér sést risaþotan taka á loft frá Keflavíkurflugvelli Síðasta farþegaflug Air Atlanta á Boeing 747-júmbóþotunni var í dag og flaug vélin sérstakan kveðjuhring yfir Reykjavíkursvæðinu. Forstjóri Atlanta segir þessa flugvélartegund hafa byggt upp félagið. 3. október 2024 21:31 Íslenskt flugfélag fjórði stærsti flugrekandi júmbó-þotunnar Framleiðslu júmbó-risaþotunnar hefur nú verið hætt og hefur síðasta Boeing 747-þotan verið afhent frá verksmiðjunum. Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi