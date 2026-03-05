Heyra mátti framhandlegg fyrrverandi landgönguliðans Brian McGinnis brotna í átökum sem áttu sér stað í Washington í dag. Myndskeið af atvikinu hefur verið í mikilli dreifingu síðastliðnar klukkustundir.
Brian McGinnis á yfir höfði sér þrjár kærur eftir að hafa truflað yfirheyrslu í hermálanefnd öldungadeildarinnar á Capitol-hæð í Wasington DC og hrópað: „Ísrael er ástæðan fyrir þessu stríði, Bandaríkin vilja ekki berjast fyrir Ísrael.“
Þessu greinir breski fréttamiðillinn Reuters frá í umfjöllun sem var birt fyrr í dag. Þar kemur fram að átök hafi brotist út þegar þinglögreglumenn á staðnum reyndu að fjarlægja McGinnis úr salnum.
Í myndskeiði sem hefur farið eins og eldur um sinu í dag má sjá lögreglumennina reyna að ýta McGinnis, sem var klæddur í hermannabúning, út um dyr salarins. Hann kallar áfram: „Enginn vill berjast fyrir Ísrael,“ en í leiðinni reynir hann að skorða sig af í dyragættinni með þeim afleiðingum að annar handleggur hans klemmist.
Fólk í salnum virðist hafa tekið eftir því nánast um leið en í myndskeiðinu heyrist greinilega í mörgum reyna að vekja athygli á handleggnum. Örskammri stundu seinna má heyra brak og einnig er auðvelt að sjá hvernig framhandleggur McGinnis brotnar.
Tim Sheehy, öldungadeildarþingmaður Repúblikanaflokksins, var í salnum þegar átökin áttu sér stað og það sem meira er, hann lagði sitt af mörkum við að ýta McGinnis fram á gang.
„Lögreglan á þinghússvæðinu var að reyna að fjarlægja óstöðugan mótmælanda úr yfirheyrslu hermálanefndar. Hann veitti mótspyrnu. Ég ákvað að hjálpa til og draga úr spennunni. Þessi maður kom til þinghússins í leit að árekstrum og fékk þá. Ég vona að hann fái þá hjálp sem hann þarf án þess að valda frekara ofbeldi,“ skrifaði Sheehy í færslu á X.
Þinglögreglan á Capitol-hæð hefur einnig sent frá sér tilkynningu vegna málsins en þar kemur fram að bæði lögreglumennirnir og McGinnis hafi hlotið viðeigandi meðferð.
„Þrír lögregluþjónar hlutu meðferð vegna áverka og hinn grunaði, sem festi handlegg sinn í hurð til að veita lögregluþjónum okkar mótspyrnu og þvinga sér leið aftur inn í yfirheyrsluherbergið, hlaut einnig meðferð,“ sagði þinglögreglan.
Í lok myndskeiðsins má heyra McGinnis biðla til annarra landgönguliða um að neita þátttöku í stríðinu.
„Stattu upp sem landgönguliði, stattu upp fyrir Bandaríkjunum, ég bið þig,“ segir McGinn hástöfum á meðan hann er dreginn út ganginn.
„Frelsið Palestínu, allt frá sölum Montezuma til strandar Trípólí.“