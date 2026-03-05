Noem rekin

Kristi Noem hefur verið rekin sem heimavarnaráðherra Bandaríkjanna. Öldungadeildarþingmaðurinn Markwayne Mullin tekur við af henni. Noem verður sett í glænýtt embætti.
Donald Trump Bandaríkjaforsetigreinir greinir frá þessu á Truth Social og skrifar að Noem verði gerð að sérstökum erindreka fyrir leiðtogafundinn „Shield of the Americas,“ sem væri nýtt öryggisframtak í vesturheimi.
Greint var frá því í dag að Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefði spurt þingmenn Repúblikanaflokksins á undanförnum dögum hvort þeim fyndist hann eiga að reka Noem, heimavarnaráðherra sinn.
Auglýsingar sem Noem lét nýverið gera og þykja fjalla meira um hana en eitthvað annað munu ekki hafa fallið í kramið í Hvíta húsinu og þá sérstaklega svör hennar á þingi um þessar umdeildu auglýsingar og samninga vegna þeirra. Ein auglýsingin sýndi Noem á hestbaki við Rushmore-fjall þar sem hún hét því að innflytjendum sem brjóti lög Bandaríkjanna verði refsað.
Fleira kann að hafa haft áhrif á ákvörðun Trumps; Noem sat fyrir svörum við spurningum þingmanna á tveimur nefndarfundum á þriðjudaginn og miðvikudaginn.
Á þessum fundum deildi hún mikið við Demókrata en einnig kom til snarpra orðaskipta milli hennar og þingmanna Repúblikanaflokksins. Á þriðjudaginn þrýsti öldungadeildarþingmaðurinn John Kennedy á hana vegna auglýsingaherferðar Heimavarnaráðuneytisins og sagði að sú herferð hafi virst þjóna þeim eina tilgangi að auglýsa hana sjálfa en ekki starfsemi ráðuneytisins.
Noem var einnig spurð út í samband hennar við Corey Lewandowski, hennar æðsta aðstoðarmann, og hvort þau hefðu átt í ástarsambandi. Því hefur verið haldið fram í fjölmiðlum en Noem neitaði að svara spurningum um málið að öðru leyti en að segja að þessar sögusagnir væru „slúðurblaða rusl“.