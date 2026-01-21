Víða rigning með köflum og bætir í vind í kvöld

Víðáttumikið lægðasvæði suður af landinu stjórnar veðrinu á landinu næstu daga og má reikna með þrálátri austanátt.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar segir að það verði víða kaldi eða stinninskaldi í dag, eða átta til fimmtán metrar á sekúndu.
Það verður rigning með köflum, en yfirleitt þurrt vestantil og á Norðurlandi. Í kvöld mun bæta heldur í vind og úrkomu.
Hiti verður á bilinu eitt til átta stig.
„Austan 10-18 m/s á morgun og rigning, þó síst á Norðurlandi. Spáð er talsverðri rigningu á Suðausturlandi og Austfjörðum. Ívið hlýrra en í dag, hámarskhiti væntanlega í kringum 10 gráður.
Dregur smám saman úr vindi á föstudag og kólnar. Skúrir eða él suðaustan- og austanlands, en léttir sennilega til á vestanverðu landinu,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Austan 10-18 m/s og rigning, einkum suðaustantil, en lítilsháttar væta á Norðurlandi. Hiti 2 til 9 stig.
Á föstudag: Austan 8-18, hvassast syðst. Skúrir eða él suðaustan- og austanlands, annars þurrt að mestu. Heldur kólnandi.
Á laugardag og sunnudag: Austanátt og skúrir eða él sunnantil og á Austfjörðum, en bjart með köflum norðan heiða. Hiti 0 til 6 stig, en víða vægt frost á Norður- og Austurlandi.
Á mánudag og þriðjudag: Útlit fyrir svipað veður áfram.