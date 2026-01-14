Vaktin: Mikilvæg fundarhöld í Washington Samúel Karl Ólason skrifar 14. janúar 2026 11:40 Frá Nuuk, höfuðborg Grænlands. AP/Evgeniy Maloletka Utanríkisráðherrar Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjanna, auk varaforseta Bandaríkjanna, munu funda í Washington DC í dag. Þar stendur til að ræða málefni Grænlands en Bandaríkjamenn hafa ekki verið feimnir við að segja að þær girnist Grænland. Donald Trump, forseti, hefur sagt að Bandaríkin muni eignast Grænland með góðu eða illu. Það eru Grænlendingar sjálfir eða Danir ekki til í en ráðamenn beggja ríkja hafa verið afdráttarlausir í ummælum og yfirlýstri afstöðu um að Grænland sé ekki til sölu og að Bandaríkin muni ekki eignast Grænland með öðrum hætti. Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra Grænlands, mun sitja fundinn með Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio, utanríkisráðherrum Bandaríkjanna. Þá verður JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, einnig á fundinum, sem á að hefjast klukkan 15:30 að íslenskum tíma. Sjá einnig: Fundurinn í Washington gæti reynst örlagaríkur Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku landsstjórnarinnar, segist í samtali við fjölmiðla á Grænlandi að hann vonist til þess að hægt verði að gera samskiptin við Bandaríkjamenn eðlilegri og virðingarfyllri. Þá segist hann einnig vonast til þess að fá svör við því hvað það sé sem Bandaríkjamenn vilja, nákvæmlega. Hann segir ástandið alvarlegt. Hér að neðan verður fylgst með vendingum dagsins í vaktinni. Sjáist hún ekki gæti þurft að hlaða síðuna upp aftur. Grænland Danmörk Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Kannast ekki við lýsingar leigubílstjóra Innlent Trump segir Nielsen í vondum málum Erlent Trump sýndi verkamanni puttann Erlent Verði að bregðast við vinsældum meintra iðnaðarmanna á Facebook Innlent Baráttan um Samfylkinguna í borginni nálgast suðumark Innlent Spyr hvort það hafi borgað sig að koma Flokki fólksins til valda Innlent Vongóð um stuðning Miðflokksins Innlent Notað á Íslandi þrátt fyrir að hafa mistekist annars staðar Innlent Bandaríkjastjórn kemur barnaníðsefni Musk til varnar Erlent Keyptu tæki sem gæti útskýrt Havana-heilkennið Erlent Fleiri fréttir Margir slasaðir eftir árekstur strætisvagna Reyna að tala Trump til og óttast afleiðingar árása Bandaríkjastjórn kemur barnaníðsefni Musk til varnar Mengunarreglur taka ekki lengur tillit til dauðsfalla og heilsu Starmer boðið sæti í „friðarstjórn“ Trump Trump segir Nielsen í vondum málum Trump heitir íhlutun ef stjórnvöld hefja aftökur Trump sýndi verkamanni puttann Keyptu tæki sem gæti útskýrt Havana-heilkennið Fundurinn í Washington gæti reynst örlagaríkur „Við veljum Danmörku“ Að minnsta kosti þrjú þúsund látnir í Íran Búa sig undir áhlaup um borð í skuggaskip Fá Andrés Önd til að bjarga læsi barna Borgin ber enga ábyrgð í Gufunesbruna og stjórnarmaður í Truenorth segir tjónið óbætanlegt Vance ætlar að sitja fundinn með Løkke og Rubio Farið yfir skandalinn í Minnesota: Vopnvæðir fjársvik til að refsa „bláum ríkjum“ Hótar Musk frekari sektum bregðist hann ekki við barnaníði Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Kynnir sér möguleika varðandi Íran og leggur toll á vinaríki klerkastjórnarinnar Machado heimsækir Hvíta húsið á fimmtudag Vara Evrópuríkin við því að taka á móti embættismönnum frá Taívan Þvert nei Grænlendinga við yfirtöku Bandaríkjanna Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Bretar ætla að framleiða skotflaugar fyrir Úkraínu Hefja formlega rannsókn á kynferðislegum fölsunum Musk Stuðningsmenn klerkastjórnarinnar fjölmenna á götum Tehran Hafa lokað yfir hálfri milljón samfélagsmiðlaaðganga Rannsaka nú og skoða ákærur gegn seðlabankastjóranum Trump íhugar íhlutun í Íran Sjá meira