Kim Jong Un, leiðtogi Norður-Kóreu, segir samband við Bandaríkin mögulegt en aðeins ef Bandaríkjamenn sætta sig við að kjarnorkuáætlun Norðurkóreumanna sé komin til að vera.
Ummælin lét Kim falla á þingi í Pyongyang, þar sem hann greindi einnig frá fyrirætlunum um að fjölga kjarnavopnum landsins og auka drægni eldflauga þess.
Leiðtoginn sagði samband þjóðanna algjörlega háða afstöðu Bandaríkjanna.
Kim kallaði Suður-Kóreu á sama tíma mesta óvin Norður-Kóreu. Orðræða leiðtogans þykir benda til þess að hann vilji freista þess að eiga í beinum samskiptum við Bandaríkin, án milligöngu eða aðkomu Suðurkóreumanna.
Stjórnvöld í Suður-Kóreu hafa haldið áfram að þróa kjarnorkuáætlun sína og langdrægar eldflaugar þrátt fyrir bann. Hugveitan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) áætlar að Norður-Kórea eigi um 50 kjarnaodda og nægt hráefni til að smíða allt að 40 til viðbótar.
Vangaveltur eru uppi um það hvort Kim og Donald Trump Bandaríkjaforseti muni eiga fund þegar síðarnefndi heimsækir Kína í apríl.