Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. febrúar 2026 22:03 Haraldur er nýorðinn 89 ára gamall. EPA/CORNELIUS POPPE Haraldur Noregskonungur hefur verið lagður inn á sjúkrahús þar sem hann er nú staddur á Tenerife. Ástæðan er sýking og vökvaskortur en að öðru leyti er ástand konungsins gott. Norski miðillinn VG greinir frá þessu. VG segir að persónulegur læknir konungsins muni ferðast til Tenerife vegna málsins. Fram kemur í umfjöllun miðilsins að hann sé nú í vetrarfríi á eyjunni með eiginkonu sinni Sonju. Haraldur varð 89 ára gamall á laugardaginn var, þann 21. febrúar. Í stuttri yfrirlýsingu frá konungsfjölskyldunni segir að konungurinn hafi verið lagður inn á Universitario Hospiten Sur sjúkrahúsið. Heilsa hans sé góð utan áðurnefnda heilbrigðisvandamála. Hefur VG eftir Jonas Gahr Støre forsætisráðherra landsins að Støre óski konungnum skjótum bata. Rifjað eru upp í umfjöllun miðilsins að konungurinn hafi síðast verið lagður inn á spítala í febrúar 2024, þá í fríi í Malasíu. Var þá græddur í hann gangráður. Noregur Kóngafólk Tengdar fréttir Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Stuðningur Norðmanna við konungsfjölskylduna sína er í frjálsu falli þessa dagana. Samkvæmt nýrri skoðanakönnun á vegum norska ríkisútvarpsins styður 60 prósent Norðmanna konungsfjölskylduna og hlutfallið minnkar um tíu prósentustig á milli mánaða. 21. febrúar 2026 10:51