Noregs­konungur á sjúkra­hús á Tenerife

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Haraldur er nýorðinn 89 ára gamall.
EPA/CORNELIUS POPPE

Haraldur Noregskonungur hefur verið lagður inn á sjúkrahús þar sem hann er nú staddur á Tenerife. Ástæðan er sýking og vökvaskortur en að öðru leyti er ástand konungsins gott.

Norski miðillinn VG greinir frá þessu. VG segir að persónulegur læknir konungsins muni ferðast til Tenerife vegna málsins. Fram kemur í umfjöllun miðilsins að hann sé nú í vetrarfríi á eyjunni með eiginkonu sinni Sonju.

Haraldur varð 89 ára gamall á laugardaginn var, þann 21. febrúar. Í stuttri yfrirlýsingu frá konungsfjölskyldunni segir að konungurinn hafi verið lagður inn á Universitario Hospiten Sur sjúkrahúsið. Heilsa hans sé góð utan áðurnefnda heilbrigðisvandamála.

Hefur VG eftir Jonas Gahr Støre forsætisráðherra landsins að Støre óski konungnum skjótum bata. Rifjað eru upp í umfjöllun miðilsins að konungurinn hafi síðast verið lagður inn á spítala í febrúar 2024, þá í fríi í Malasíu. Var þá græddur í hann gangráður.

