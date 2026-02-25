Erlent

Nýr Louvre-stjóri sóttur til Ver­sala

Atli Ísleifsson skrifar
Christophe Leribault hefur stýrt Versala-hallar frá árinu 2024.
Listasagnfræðingurinn Christophe Leribault verður nýr forstjóri listasafnsins Louvre í París í Frakklandi. Hann hefur síðustu ár verið yfirmaður Versala-hallar.

AP og Reuters segja frá þessu í morgun. Greint var frá því í gær að Laurence des Cars hafi óskað eftir að láta af störfum sem forstjóri en ýmis hneykslismál hafa skekið safnið síðustu misserin.

Erlendir fjölmiðlar segja að Emmanuel Macron Frakklandsforseti hafi þegar samþykkt skipun Leribault.

Fyrr í mánuðinum var sagt frá því að níu starfsmenn safnsins hafi verið handteknir í tenglum við miðasvindl hjá safninu um margra ára skeið.

Þá hafa stjórnendur safnsins einnig sætt mikilli gagnrýni vegna öryggismála eftir hópur ræningja braust inn á safnið og stal verðmætum skartgripum upp úr miðlum miðjum október.

Andrew á Louvre

Breskir aðgerðarsinnar hengdu upp innrammaða ljósmynd af Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi Bretaprinsi, á vegg í Louvre-safninu í gær. Á myndinni er flóttalegur Andrew í aftursæti bíls nýkominn úr gæsluvarðhaldi.

Starfsmenn Louvre mótmæla slæmum aðstæðum

Stór hluti starfsmanna Louvre-safnsins, þess vinsælasta í heiminum, fór í almennt verkfall í dag en mikið hefur gengið þar á að undanförnu. Forsvarsmenn verkalýðsfélaga hafa lýst ástandinu í safninu sem krísu og hefur starfsfólk ítrekað kvartað undan ónægum öryggisráðstöfunum, of mörgum gestum og erfiðum starfsskilyrðum.

Á fjórða hundrað gripa orðið fyrir vatnstjóni á Louvre

Vatnstjón er sagt hafa orðið á mörghundruð gripum í egypskri álmu Louvre-safnsins í París eftir bilun í loftræstikerfinu, aðeins fáeinum vikum eftir stórtækt skartgriparán. Lekinn er sagður hafa orðið í lok nóvember.

Telja sig með alla ræningjana í haldi

Lögreglan í Frakklandi hefur handtekið fjóra til viðbótar vegna gruns um að viðkomandi hafi tekið þátt í eða komið að ráninu í Louvre-safninu í október. Lögregluþjónar telja sig nú hafa komið böndum yfir alla mennina fjóra sem tóku þátt í ráninu auk annarra fjögurra sem aðstoðuðu þá.

