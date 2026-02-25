Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Atli Ísleifsson skrifar 25. febrúar 2026 11:00 Christophe Leribault hefur stýrt Versala-hallar frá árinu 2024. AP Listasagnfræðingurinn Christophe Leribault verður nýr forstjóri listasafnsins Louvre í París í Frakklandi. Hann hefur síðustu ár verið yfirmaður Versala-hallar. AP og Reuters segja frá þessu í morgun. Greint var frá því í gær að Laurence des Cars hafi óskað eftir að láta af störfum sem forstjóri en ýmis hneykslismál hafa skekið safnið síðustu misserin. Erlendir fjölmiðlar segja að Emmanuel Macron Frakklandsforseti hafi þegar samþykkt skipun Leribault. Fyrr í mánuðinum var sagt frá því að níu starfsmenn safnsins hafi verið handteknir í tenglum við miðasvindl hjá safninu um margra ára skeið. Þá hafa stjórnendur safnsins einnig sætt mikilli gagnrýni vegna öryggismála eftir hópur ræningja braust inn á safnið og stal verðmætum skartgripum upp úr miðlum miðjum október. Frakkland Söfn Skartgripum stolið á Louvre Tengdar fréttir Andrew á Louvre Breskir aðgerðarsinnar hengdu upp innrammaða ljósmynd af Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi Bretaprinsi, á vegg í Louvre-safninu í gær. Á myndinni er flóttalegur Andrew í aftursæti bíls nýkominn úr gæsluvarðhaldi. 23. febrúar 2026 14:36 Starfsmenn Louvre mótmæla slæmum aðstæðum Stór hluti starfsmanna Louvre-safnsins, þess vinsælasta í heiminum, fór í almennt verkfall í dag en mikið hefur gengið þar á að undanförnu. Forsvarsmenn verkalýðsfélaga hafa lýst ástandinu í safninu sem krísu og hefur starfsfólk ítrekað kvartað undan ónægum öryggisráðstöfunum, of mörgum gestum og erfiðum starfsskilyrðum. 15. desember 2025 10:59 Á fjórða hundrað gripa orðið fyrir vatnstjóni á Louvre Vatnstjón er sagt hafa orðið á mörghundruð gripum í egypskri álmu Louvre-safnsins í París eftir bilun í loftræstikerfinu, aðeins fáeinum vikum eftir stórtækt skartgriparán. Lekinn er sagður hafa orðið í lok nóvember. 7. desember 2025 20:15 Telja sig með alla ræningjana í haldi Lögreglan í Frakklandi hefur handtekið fjóra til viðbótar vegna gruns um að viðkomandi hafi tekið þátt í eða komið að ráninu í Louvre-safninu í október. Lögregluþjónar telja sig nú hafa komið böndum yfir alla mennina fjóra sem tóku þátt í ráninu auk annarra fjögurra sem aðstoðuðu þá. 25. nóvember 2025 14:34 Mest lesið Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Erlent Þrjár stúlkur réðust á eina Innlent Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Innlent Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Erlent Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Erlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Fleiri fréttir Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Íslendingar geti verið stoltir af stuðningnum við Úkraínumenn Jagland á sjúkrahúsi í kjölfar ákærunnar Komu forsætisráðherranum í var vegna sprengjuhótunar Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Ráðast Bandaríkin á Íran? Segja Trump munu reiða sig á ráðgjöf Witkoff og Kushner Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni Nick Reiner segist saklaus af því að hafa myrt foreldra sína Áhrif stóraukins geimrusls á lofthjúpinn óþekkt Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Samþykktu Suðureyjargöng og hækkun eftirlaunaaldurs Sendiherra sem missti stöðuna vegna tengsla við Epstein handtekinn Hundruð milljarða í að verja strandir fyrir ágangi sjávar Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Norðaustan stórhríð hrellir íbúa austurstrandar Bandaríkjanna Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Pakistanar gerðu loftárásir í Afganistan Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Íranir mótmæla á ný Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Sjá meira