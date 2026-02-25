Fyrrverandi kærasta Maríusar Borg Høiby, sonar Mette-Marit krónprinsessu, sagði fyrir dómi í gær að hann hefði kýlt hana í andlitið og ítrekað gripið um háls hennar á meðan sambandi þeirra stóð.
Høiby hefur verið ákærður fyrir fjölda brota, meðal annars fjórar nauðganir. Kærastan fyrrverandi, Nora Haukland, er hins vegar eina konan sem mun vitna gegn honum undir nafni. Aðrir þolendur hafa kosið nafnleynd.
Haukland, sem er 28 ára áhrifavaldur, greindi frá því í gær að í eitt skipti hefði Høiby kýlt hana í kjálkann. „Ég man bara að hafa fallið í jörðina og hniprað mig saman. Svo sparkaði hann í bakið á mér og hélt áfram að öskra,“ sagði hún.
Upptaka frá deginum var spiluð í réttarsalnum og mátti meðal annars heyra Høiby kalla Haukland „fokking ljúgandi hóru“. Haukland brotnaði niður þegar upptakan var spiluð.
Sjálf sagðist hún ekki muna eftir öðru atviki sem átti sér stað í apríl 2023 og var lýst af vitnum. Þar greip Høiby um háls hennar og ýtti henni upp að ísskáp. „Það að hann greip um hálsinn á mér... það gerðist mjög oft,“ sagði Haukland hins vegar.
Haukland greindi frá því að Høiby hefði verið afar stjórnsamur í sambandinu og viljað ráða yfir henni og gera lítið úr henni. Hann hefði meðal annars reynt að stjórna ferlinu hennar og hverju hún klæddist. Hann hefði til að mynda orðið afar reiður þegar hún klæddist bikiní í Ibiza, við upptökur af raunveruleikaþáttunum Girls of Oslo.
Haukland sagðist hafa reynt að hjálpa Høiby eftir að þau hættu saman og meðal annars aðstoðað Mette-Marit við að finna hann þegar krónprinsessunni hafði ekki tekist að ná sambandi við hann í nokkra daga.
Við komuna aftur til Skaugum, þar sem Hákon krónprins og Mette-Marit búa, hefði Høiby farið í sturtu en hún biðlað grátandi til hjónanna um að þau sendu hann í meðferð. Það hefði ekki borið árangur.
Høiby sagði sjálfur fyrir dómi að hann hefði ekki verið „neinn engill“ í sambandinu en hann hefur neitað því að hafa beitt Haukland ofbeldi.