Forsætisráðherra Íslands segir að þó stuðningur Íslands við Úkraínu nemi ekki háum upphæðum í stóru myndinni séu þær hlutfallslega háar og Íslendingar geti verið stoltir af stuðningi sínum við baráttu Úkraínumanna fyrir eigin fullveldi. Ráðherrann var í dag viðstödd minningarathafnir íKænugarði í tilefni af því að fjögur ár eru frá því að Rússar réðust inn í landið.
„Þetta er auðvitað einstök upplifun að vera hérna,“ segir Kristrún í samtali við fréttastofu. Hún segir það að sama skapi yfirþyrmandi að vera stödd þar sjálf í annað sinn og ömurlegt að vera á fjórða ári stríðsins.
„Það er líka sérstök upplifun að átta sig á því að á þessu ári þá hafa Rússar náð að bæta við sig innan við eitt prósent af landsvæði en hafa misst um hálfa milljón manna og auðvitað líka mjög margir fallnir af hálfu Úkraínumanna. Þannig að það er auðvitað það sem er sorglegt og yfirþyrmandi við þetta, en Úkraínumenn eru að komast á betri stað og það er eftir því tekið.“
Fram hefur komið að Kristrún muni einnig funda með Volodómír Selenskí Úkraínuforseta ásamt leiðtogum hinna Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. Kristrún segir Ísland í fyrra hafa stutt við Úkraínumenn þegar kemur að sprengjuleit og eyðingu þeirra.
„Og við vorum líka að fara inn í þjálfunarverkefni á vegum NATO, eins sérstakar beiðnir af varnartengdum búnaði sem var að koma til NB8 landanna, það er að segja Norðurlandanna og Eystrasaltslandanna, og við vitum að þetta virkaði og við þurfum að hlusta á Úkraínufólk. Og þess vegna erum við fyrst og fremst að einbeita okkur að þessum verkefnum líka aftur núna, bara það sem gekk í fyrra,“ segir Kristrún.
„Og hefur skilað sér og skilað Úkraínumönnum í sterkari stöðu núna en þeir voru í fyrra. En síðan erum við líka að bæta við stuðningi á sviði orkumála vegna þess að þau hafa fundið hræðilega fyrir því að það er sérstaklega verið að gera árásir á orkuinnviði hérna.“
Íslendingar hafa sem dæmi gefið milljarð til uppbyggingar á loftvörnum í Úkraínu. Í stríði líkt og þessu getur það þó dugað skammt en Úkraínumenn eyddu sem dæmi tólf milljörðum króna í loftvarnir einungis eina nótt í janúar.
Selenskí hefur kallað eftir meiru, er það eitthvað sem kemur til greina af okkar hálfu?
„Við erum auðvitað að vinna eftir þingsályktunartillögu á vegum Alþingis sem var samþykkt af öllum flokkum á síðasta kjörtímabili og erum með þær upphæðir sem að við erum að leggja til inn í þessa baráttu í takt við það. Við erum að gefa í kringum sex milljarða núna á þessu ári, sem er bara algjörlega í takt við samþykktir Alþingis, en það er að fara inn í vel valin verkefni sem skila sér og já, þetta eru kannski lágar upphæðir í stóru myndinni, en sem hlutfall er þetta hátt og við getum verið stolt af því að við séum að styðja við Úkraínumenn. Þeir taka eftir því og það munar um það.“