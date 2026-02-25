Erlent

Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfis­bundna frænd­hygli“

Kjartan Kjartansson skrifar
Faðir Ulrichs Siegmund, oddvita AfD í Saxlandi-Anhalt er sagður á launaskrá þingmanns flokksins á þjóðþinginu í Berlín. AfD eygir mögulega sinn fyrsta meirihluta í sambandslandslosningum síðar á þessu ári.
Fulltrúar og frambjóðendur fjarhægriflokksins Valkosts fyrir Þýskaland liggja nú undir ámæli fyrir að hygla vinum og vandamönnum í aðdraganda sambandslands- og sveitarstjórnarkosninga á árinu. Flokkurinn segir ásakanirnar ýmis stoðlausar eða ýktar.

Þýskir þingmenn mega ekki ráða skyldmenni sín, maka eða fyrrverandi maka í störf sem eru launuð með skattfé. Reglurnar banna þó ekki að þingmenn ráði skyldimenni samherja sinna á þingi.

Fjallað hefur verið um ráðningar á ættmennum leiðtoga Valkosts fyrir Þýskaland (AfD) í Saxlandi-Anhalt og annars sambandslangsþingmanns flokksins. AfD mælist með forystu í skoðanakönnunum í sambandslandinu fyrir kosningar síðar á þessu ári og gæti komist til valda í fyrsta skipti frá stofnun árið 2013.

Síðan hafa fréttir verið sagðar af ætlaðri frændhygli þingmanna flokksins í þremur öðrum sambandslöndum og á Evrópuþinginu, að sögn evrópska blaðsins Politico.

Flokkurinn, sem hefur verið í sögulegri sókn og er næststærsti þingflokkurinn á ríkisdeginum, hefur stillt sér upp sem ferskum valkosti við eiginhagsmunabandalag gömlu stjórnmálaflokkanna.

Friedrich Merz, kanslari, skaut fast á Valkost fyrir Þýskaland í nýlegu viðtali. Ekki ætti aðeins að svara flokknum fullum hálsi um málefnin heldur einnig um meinta ærlega föðurlandsvini sem leiði hann.

„Flokkurinn einkennist af djúpstæðri einkavinavæðingu og frændhygli,“ sagði Merz.

Engin lög brotin

Ásakanirnar koma á óheppilegum tíma fyrir AfD þar sem þýðingarmiklar kosningar fara fram víða um Þýskaland í ár, þar á meðal til fimm sambandslandsþinga og fjölda sveitarstjórna. AfD hefur mælst jafnfætis Kristilegum demókrataflokki Merz kanslara.

Leiðtogar AfD þvertaka fyrir að frændhygli ríki innan raða flokksins. Alice Weidel, annar leiðtoga hans, segir ásakanirnar ýmist stoðlausar eða færðar í stílinn. Farið sé yfir þau mál sem bent hafi verið á.

Tino Chrupalla, hinn leiðtogi AfD, segir þingmenn ekki hafa brotið neinar lög jafnvel þótt hann viðurkenndi að það gæti farið öfugt ofan í kjósendur ef þingmenn stunduðu það að hygla vinum og ættingjum.

Finnst ekkert athugavert við að ráða skyldmenni

Í Saxlandi-Anhalt er það faðir Ulrichs Siegmund, oddvita AfD í sambandslandskosningunum, sem er sagður á launaskrá Thomas Korell, þingmanns flokksins á landsþinginu. Korell er einnig sagður hafa báða foreldra annars sambandslandsþingmanns AfD í Saxlandi í vinnu.

Siegmund neitaði því sjálfur að faðir hans ynni fyrir Korell en jafnvel þótt hann gerði það væri ekkert athugavert við það. Erfitt væri að fá fagfólk til starfa vegna „skammar“ sem sé tengd við að vinna fyrir flokkinn.

„Ég segir frekar opinskátt hvers vegna þetta er ekkert vandamál og hvers vegna mér finnst það raunar vera gott og hvers vegna mér sjálfum finst ekkert vandamál við að ráða ættingja eða aðra þingmenn eða samherja í flokknum. Því traust er það sem skiptir okkur máli,“ sagði Siegmund.

