Thorbjorn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, hefur verið lagður inn á sjúkrahús. Spítaladvölin kemur í kjölfar þess að hann var ákærður fyrir spillingu og húsleit gerð á heimili hans.
Anders Brosveet, lögfræðingur Jaglands, staðfestir þetta samkvæmt umfjöllun VG.
Jagland er sakaður um að hafa þegið gjafir og hlunnindi þegar hann var framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019. Efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar gerði húsleit á heimili hans fyrr í mánuðinum og í kjölfarið var gefin út ákæra á hendur honum fyrir stórfellda spillingu.
Hann hefur einnig verið mikið til umfjöllunar undanfarnar vikur vegna tengsla hans við Jeffrey Epstein, bandarískan barnaníðing. Sakirnar á hendur Jagland byggja á upplýsingum sem komu fram í skjölum sem bandarísk stjórnvöld birtu um rannsókn sína á Epstein.
Fyrst um sinn var greint frá því að Jagland hefði reynt að taka eigið líf, en Brosveet neitar því.
„Þær upplýsingar sem nú hafa verið gerðar opinberar um heilsufar Jaglands fela ekki í sér nákvæmni,“ segir í yfirlýsingu lögfræðingsins.
