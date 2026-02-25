Lögmaður Færeyja hefur boðað til þingkosninga í Færeyjum eftir rúman mánuð. Næstu kosningar áttu að vera í desember.
Ástæðan fyrir skyndilegum kosningum er að tillaga Aksel V. Johannessonar, lögmanni Færeyja, um útboð Suðureyjarganga var endanlega samþykkt með 26 atkvæðum gegn sjö. Töluvert ósætti hefur verið vegna veglínu Suðureyjarganga en samþykkt áætlun gerir ráð fyrir að vegurinn verði lagður þvert yfir Sandey til að tengja saman Suðureyjargöng og Sandeyjargöng.
„Traustið milli stjórnarliða hefur í grundvallaratriðum ekki verið til staðar,“ er haft eftir Aksel V. Johannesson, lögmanni Færeyja, í Kringvarpinu.
Þingkosningarnar fara fram 26. mars en þær síðustu voru í desember árið 2022.