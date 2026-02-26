Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Kjartan Kjartansson skrifar 26. febrúar 2026 10:40 Mexíkóskt herskip með hjálpargögn við akkeri við Havana á Kúbu. Íbúar eyjunnar hafa átt erfitt uppdráttar undanfarið vegna verulegra efnahagsþrenginga og orkuskorts. AP/Ramón Espinosa Kúbverskt herskip skaut fjóra menn til bana og særði sex til viðbótar á báti sem skráður er í Bandaríkjunum í gær. Stjórnvöld á eyjunni segja bátverjana hafa skotið fyrst. Þeir séu útlagar sem hafi ætlað að fremja hryðjuverk á Kúbu. Atvikið átti sér stað um mílu norðaustur af Cayo Falcones, sandrifi á norðurströnd Kúbu í gær. Kúbversk stjórnvöld segja að mennirnir um borð í bátnum hafi skotið á áhöfn herskipsins þegar hún ætlaði að hafa afskipti af þeim. Einn kúbverskur hermaður hafi særst. Fjórir bátverjanna hafi fallið þegar hermennirnir svöruðu skothríðinni og sex særst. Báturinn er sagður skráður á Flórída í Bandaríkjunum. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði bandarísk stjórnvöld reyna að sannreyna frásögnina og komast að því hvort að bátverjarnir séu bandarískir borgarar eða búsettir þar. Hann fullyrti að mennirnir hefðu ekki verið á vegum bandarískra stjórnvalda og að enginn útsendari alríkisstjórnarinnar hefði verið um borð í bátnum. „Það er ekki hægt að treysta kúbversku ríkisstjórninni og við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera þessa kommúnista ábyrga,“ sagði James Uthmeier, dómsmálaráðherra Flórída. Segir bróður sinn hafa orðið þráhyggju að bráð Stjórnvöld í Havana fullyrða að bátverjarnir séu útlagar sem eigi sér langa brotasögu og séu á móti kommúnistastjórninni. Þau nafngreindu tvo þeirra sem þau sögðu hafa verið eftirlýsta fyrir aðild að hryðjuverkum. Bátverjarnir hafi verið klæddir í feluliti og skotheld vesti og verið vopnaðir hríðskotarifflum, skammbyssum og heimagerðum sprengjum. Þeir hafi ætlað að smygla sér inn í landið. Kort AP-fréttastofunnar sem sýnir hvar kúbverskt herskip skaut á bát sem skráður er á Flórída.AP Bróðir eins mannanna sem kúbversk stjórnvöld nafngreindu sagði AP-fréttastofunni í gær að hann syrgði nú fallinn bróður sinn. Sá hefði verið bandarískur ríkisborgari. Hann harmaði jafnframt að bróðirinn hefði orðið „þráhyggjukenndum og djöfullegum leiðangri“ til að frelsa Kúbu að bráð. „Þeir voru svo helteknir að þeir hugsuðu ekki um afleiðingarnar eða eigin líf,“ sagði Misael Ortega Casanova, bróðir Michel Ortega Casanova sem Kúbverjar segjast hafa drepið. Þrengja enn frekar að Kúbu Spenna á milli bandarískra og kúbverskra stjórnvalda hefur farið vaxandi að undanförnu, ekki síst eftir að Bandaríkjastjórn rændi Nicolás Maduro, forseta Venesúela og einum helsta bakhjarli kommúnistastjórnarinnar í Havana. Kúbverjar glímdu við mikla erfiðleika fyrir en þeir hafa stóraukist eftir að Bandaríkjastjórn hótaði að refsa hverju því ríki sem seldi þeim olíu. Bandaríkjamenn hafa sjálfir drepið tugi manna á bátum á Karíba- og Kyrrahafi utan laga og reglna á undanförnum mánuðum á þeim forsendum að þeir hafi verið notaðir til þess að smygla fíkniefnum. 