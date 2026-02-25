Bandaríska sendiráðið í Ísrael segist ætla að byrja að bjóða upp á ræðismannaþjónustu í landtökubyggð gyðinga á Vesturbakkanum í fyrsta skipti. Meirihluti ríkja heims telur landtökubyggðirnar ólöglegar.
Boðið verður upp á vegabréfsþjónustu fyrir bandaríska ríkisborgara í landtökubyggðinni Efrat á Vesturbakkanum á föstudaginn samkvæmt yfirlýsingu bandaríska sendiráðsins á samfélagsmiðlinum X, allsherjarforrtinu.
Á næstu mánuðum segir sendiráðið að stefnan sé að bjóða sambærilega þjónustu í Beitar Illit, annarri landtökubyggð gyðinga. Markmiðið segir það að reyna að ná til „allra Bandaríkjamanna“. Bandaríska sendiráðið hefur áður boðið upp á ræðismannaþjónustu í Ramallah og fleiri palestínskum byggðum á Vesturbakkanum.
Ísraelska utanríkisráðuneytið fagnaði áformunum og sagði þau söguleg. AP-fréttastofan segir að fulltrúa palestínskra yfirvalda hafi enn ekki brugðist við tíðindunum.
Ísraelar hernámu Vesturbakkann og austurhluta Jerúsalem í sex daga stríðinu svonefnda árið 1967. Rúmlega sjö hundruð þúsund Ísraelar búa nú á hernumdu svæðunum sem Palestínumenn gera tilkall til að verði hluti af framtíðarríki þeirra.
Afgerandi meirihluti alþjóðsamfélagsins telur landtökubyggðir gyðinga á hernumdu svæðunum ólöglegar og hindrun í vegi friðar fyrir botni Miðjarðarhafs.
Á fyrra kjörtímabili Donalds Trump sem Bandaríkjaforseta færði hann bandaríska sendiráðið frá Tel Aviv til Jerúsalem. Ísraelar líta sjálfir á Jerúsalem sem höfuðborg sína en fæst ríki heims viðurkenna hana sem slíka. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun þar sem skorað var á Bandaríkjastjórn að draga þá ákvörðun til baka.