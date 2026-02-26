Erlent

Al­var­leg hótun gegn orkukerfi Norður­landanna

Kjartan Kjartansson skrifar
Rafmagnslínur í Sundsvall í Svíþjóð. Myndin er úr safni.
Rafmagnslínur í Sundsvall í Svíþjóð. Myndin er úr safni. Vísir/EPA

Yfirvöld á Norðurlöndunum eru sögð kanna alvarlega hótun sem beinist að orkukerfi allra landanna. Ekki liggur fyrir í hverju hótunin felst en hún er talin stafa frá erlendu ríki.

Sænski fjölmiðillinn TV4 segir að hótunin hafi borist öllum Norðurlöndunum, þar á meðal Svíþjóð. Verið sé að rannsaka tengsl hótunarinnar við erlent ríki. Lögreglan segir fjölmiðlinum að lykilinnviðir séu vaktaðir vegna hótunarinnar.

Talskona sænsku almannavarnastofnunarinnar segir þarlenda ríkisútvarpinu að hún viti af hótuninni og vinni með öðrum stofnunum vegna hennar. Sænska orkustofnunin segist hafa upplýsingar um hótunina en að hún geti ekki tjáð sig um mögulega ógn.

Talsmaður stofnunar sænska varnarmálaráðuneytisins segir enga beina ógn gegn sænskum orkuinnviðum sem stendur. Hún tengist árás sem gerð var á orkuinnviði Póllands í desember.

Varnarmálaráðuneytið hafi hvatt orkufyrirtæki til sérstakrar varkárni í lok síðustu viku í gegnum netþjóðaröryggismiðstöð Svíþjóðar.

„Við teljum ástæðu til að vera á varðbergi, jafnvel hér í Svíþjóð,“ segir talsmaðurinn.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Svíþjóð Noregur Danmörk Finnland Orkumál Öryggis- og varnarmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið