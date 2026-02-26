Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa gefið út afar misvísandi skilaboð um afstöðu sína í samningaviðræðum við Írana, sem halda áfram í Genf í dag.
Donald Trump Bandríkjaforseti og utanríkisráðherrann Marco Rubio hafa báðir sagt að Bandaríkin muni gera kröfu um takmarkanir á þróun Írana á eldflaugum en samkvæmt heimildarmönnum Guardian hafa sendifulltrúar forsetans, Steve Witkoff og Jared Kushner, ekki komið því til skila við samningaborðið.
Fyrirliggjandi tillögur Írana eru sagðar kveða á um „táknrænan“ rétt þeirra til að auðga úran, það er að segja auðgun úrans til notkunar í heilbrigðisþjónustu til að mynda, að Íranir minnki birgir sínar af auðguðu úrani og að eldflugaætlun þeirra verði engar skorður settar.
Guardian hefur eftir ónafngreindum Írönskum embættismönnum að Witkoff og Kushner hafi þegar lagt blessun sína yfir þessa skilmála.
Rubio ítrekaði hins vegar í gær að það yrði „stórt vandamál“ ef Íranir neituðu að takmarka eldflaugaáætlun sína. Þá snerti Trump á þessu atriði í stefnuræðu sinni, þar sem hann sagði eldflaugar Íran þegar ná til Evrópu og varaði við því að þær myndu senn ná til Bandaríkjanna.
Forsetinn var raunar nokkuð harðorður gagnvart Íran; sagði þarlend stjórnvöld helsta stuðningsaðila hryðjuverkastarfsemi og sakaði þau um að hafa myrt 32 þúsund manns í mótmælum sem enn standa yfir í landinu. Þá sagði hann þá ekki hafa heitið neinu um að þróa ekki kjarnorkuvopn en þess má geta að tveimur klukkustundum áður hafði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, sagt á samfélagsmiðlum að Íran myndi ekki undir neinum kringumstæðum þróa kjarnorkuvopn.
Bandaríkin hafa nú safnað saman miklum herafla á svæðinu og þá hefur Trump heitið mótmælendum í Íran aðstoð. Ef marka má umfjöllun Guardian binda stjórnvöld í Íran vonir við upplegg Witkoff og Kusnher, sem er eins og fyrr segir nokkuð á skjön við þau markmið sem Trump og stjórnvöld heima fyrir virðast hafa sett sér. Trump hefur haldið spilunum þétt að sér varðandi mögulegar árásir á Íran, hversu umfangsmiklar þær yrðu til að mynda, en Íranir hafa heitið því að hefna grimmilega ef til kemur.
Menn bíða því spenntir eftir niðurstöðu fundarhaldanna í dag.