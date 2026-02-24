Forsætisráðherra Ástralíu þurfti að yfirgefa ráðherrabústaðinn í Canberra í gærkvöldi eftir að sprengjuhótun barst. Ekkert grunsamlegt fannst í eða við bústaðinn.
Anthony Albanese, forsætisráðherra, var komið í öruggt skjól á meðan lögreglumenn leituðu að sprengju í Skálanum svonefnda, bústað forsætisráðherra Ástralíu, að sögn breska blaðsins The Guardian. Hann komst aftur heim til sín eftir klukkan níu í gærkvöldi að staðartíma.
Lögreglan segir að engin samfélagsógn sé talin til staðar en að hún ætli að veita frekari upplýsingar um uppákomuna síðar.
Albanese og fleiri ástralskir þingmenn eru sagðir hafa fengið óvenjumargar hótanir að undanförnu. Forsætisráðherrann hafi þannig verið með meira áberandi lífvarðasveit en vanalega á viðburðum nýlega.
Sérstöku þjóðaröryggisteymi áströlsku alríkislögreglunnar var komið á fót í haust. Það rannsakar meðal annars hótanir í garð stjórnmála- og embættismanna. Yfirmaður lögreglunnar sagði þingnefnd nýlega að á þriðja tug manna hefði verið handtekinn vegna slíkra hótana frá því seint á síðasta ári.