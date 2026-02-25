Lykilgögn sem tengjast ásökun konu á hendur Donald Trump Bandaríkjaforseta vantar í gagnasafnið sem bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur birt í tengslum við mál kynferðisbrotamannsins Jeffreys Epstein. Konan gaf sig fram eftir að Epstein var handtekinn og sagðist hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi af hálfu bæði Trumps og Epsteins á níunda áratugnum þegar hún var þrettán ára.
The New York Times greinir frá þessu og segir stuttlega minnst á ásökun konunnar í skjölunum. Hún hafi greint frá þeim árið 2019 en nokkur minnisblöð sem tengist frásögn hennar vanti í umfangsmikla gagnasafnið sem birt hefur verið opinberlega.
Vísað er til minnisblaðanna í yfirlitsskrá yfir rannsóknargögn sem tengjast frásögn konunnar. Samkvæmt þeirri skrá framkvæmdi bandaríska alríkislögreglan FBI fjórar yfirheyrslur í tengslum við fullyrðingar hennar og útbjó samantekt um hverja þeirra. Þrátt fyrir þetta er aðeins að finna eina samantekt úr yfirheyrslu, þar sem hún lýsir ásökunum á hendur Epstein. Hinar þrjár samantektirnar vantar, samkvæmt greiningu New York Times.
Í opinberu skjölunum sé heldur ekki að finna minnispunkta úr sömu yfirheyrslum sem áðurnefnd yfirlitsskrá gefi einnig til kynna að hafi verið hluti af skjalasafninu. Dómsmálaráðuneytið birti sambærilega minnispunkta úr yfirheyrslum FBI yfir öðrum mögulegum vitnum og fórnarlömbum, að sögn New York Times.
Fréttastofa NPR greinir frá því að konan hafi nafngreint Trump sérstaklega í ásökunum sínum. Hún hafi lýst því að um árið 1983, þegar hún var um þrettán ára gömul, hafi Epstein kynnt hana fyrir Trump „sem í kjölfarið þvingaði höfuð hennar niður að berum getnaðarlim sínum sem hún beit síðan í. Trump hafi brugðist við með því að kýla hana í höfuðið og reka hana út.“
Dómsmálaráðuneytið sagði í yfirlýsingu til New York Times á mánudag að „einu gögnin sem hafi verið haldið eftir hafi annað hvort verið háð þagnarskyldu eða verið afrit af öðrum skjölum.“ Í nýrri yfirlýsingu á þriðjudag benti ráðuneytið á að birtingu gagna gæti sömuleiðis hafa verið sleppt vegna „yfirstandandi alríkisrannsóknar.“ Embættismenn svöruðu New York Times því ekki með beinum hætti hvers vegna minnisblöðin sem tengjast fullyrðingu konunnar voru ekki birt.
Bandaríski miðillinn bendir á að lýsing konunnar á því að hafa orðið fyrir ofbeldi af hálfu Trumps á níunda áratugnum sé ein af mörgum óstaðfestum ásökunum á hendur þekktum mönnum, þar á meðal forsetanum, sem finna megi í þeim milljónum skjala sem dómsmálaráðuneytið hafi birt.
Þegar skjölin voru gerð opinber seint í janúar lýstu embættismenn því yfir að safnið innihéldi allt efni sem almenningur hefði sent til FBI.
Trump hefur ítrekað neitað sök í málum tengdum Epstein. Í yfirlýsingu á þriðjudag sagði Abigail Jackson, talskona Hvíta hússins, að Trump hefði „verið fullkomlega sýknaður af öllu sem tengist Epstein.“
„Sum skjölin innihalda ósannar og æsifréttalegar fullyrðingar um Trump forseta sem voru sendar til FBI rétt fyrir kosningarnar 2020,“ sagði dómsmálaráðuneytið í yfirlýsingu þegar Epstein-skjölin voru birt og fullyrti að slíkar fullyrðingar væru „tilefnislausar og rangar.“
Týndu skjölin hafa vakið upp frekari spurningar um hvernig dómsmálaráðuneytið hefur staðið að birtingu Epstein-skjalanna. Birtingarinnar var krafist með lögum sem Trump undirritaði á síðasta ári eftir þrýsting frá báðum flokkum á þingi.
Samkvæmt lagatextanum getur dómsmálaráðuneytið afmáð efni sem gæti verið notað til að bera kennsl á fórnarlömb Epsteins, sýni ofbeldi eða kynferðisofbeldi gegn börnum eða myndi skaða yfirstandandi alríkisrannsókn. Á sama tíma gerðu lögin það óheimilt að halda eftir eða afmá efni sem gætu valdið opinberum persónum óþægindum eða skaðað mannorð þeirra.
