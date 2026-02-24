Erlent

Sjö gámar frá Ís­landi á leið til Úkraínu

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Kristrún Frostadóttir hitti Volodomír Selenskí í dag.
Kristrún Frostadóttir hitti Volodomír Selenskí í dag. Stjórnarráðið

Sjö gámar af búnaði og varahlutum frá Landsneti, Veitum og Norðurorku sem nýtast munu við enduruppbyggingu orkuinnviða Úkraínu verða sendir til Úkraínu í vikunni. Þetta er meðal þess sem Kristrún Frostadóttir upplýsti Úkraínumenn um í dag í heimsókn sinni til Kænugarðs.

Þar sótti hún í dag tvo leiðtogafundi í boði Volodómír Selenskí Úkraínuforseta, ásamt hópi leiðtoga Norðurlanda og Eystrasaltsríkja. Tilefnið eru að fjögur ár eru frá því að ólögmæt allsherjarinnrás Rússlands í Úkraínu hófst. Greint er frá stuðningi Íslands í tilkynningu á vef stjórnarráðsins þar sem segir meðal annars að Ísland muni halda áfram stuðningi sínum á grundvelli fyrri skuldbindinga.

Elín Margrét Böðvarsdóttir fréttakona Sýnar ræddi við Gísla Rafn Ólafsson framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi og Völu Kareni Viðarsdóttur framkvæmdastjóra Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi í aukafréttatíma á Sýn í kvöld.

Hluta stuðnings þessa árs, eða 800 milljónum króna, verður sérstaklega veitt til brýnnar uppbyggingar á raforkuinnviðum í samræmi við ákall Úkraínumanna, að því er segir í tilkynningunni. Fréttastofa ræddi fyrr í dag við Kristrúnu sem sagði Úkraínumenn afar þakkláta og að stuðningur Íslands skipti sköpum.

Neyð í orkumálum vegna árása Rússa

Ennfremur segir í tilkynningunni að forsætisráðherra hafi ásamt öðrum leiðtogum farið í skoðunfarferð um raforkuver í Kænugarði sem orðið hefur fyrir miklu tjóni eftir ítrekaðar eldflaugaárásir Rússa. Með heimsókninni hafi Úkraínumenn viljað undirstrika þá neyð sem skapast hafi í orkumálum í landinu af völdum Rússa.

„Sem viðbragð við því tilkynnti forsætisráðherra í Kænugarði í dag að Ísland muni verja 800 milljónum króna í uppbyggingu orkuinnviða í Úkraínu, á grundvelli fyrri skuldbindinga um öryggissamstarf og langtímastuðning til Úkraínu frá 2024. Fjármagnið verður annars vegar sett í verkefni Þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna (UNDP), sem miða að enduruppbyggingu rafstöðva og dreifikerfis landsins, og hins vegar til alþjóðlegs orkusjóðs sem kaupir inn búnað og varahluti til að sinna viðhaldi og enduruppbyggingu.“

Samúel Karl Ólason fréttamaður Sýnar ræddi við Kristrúnu í Kænugarði í dag.

„Í fyrra styrktum við til dæmis verkefni um sprengjuleit- og eyðingu, sem við leiddum ásamt Litáen, og þjálfunarverkefni á vegum NATO. Þetta eru verkefni sem hafa gengið vel og Úkraínumenn hafa beðið sérstaklega um að verði styrkt. Við höldum nú áfram á þeirri braut og beinum fjármagni í nauðsynlega uppbyggingu orkuinnviða,“ er haft eftir Kristrúnu í tilkynningu.

„Árásir Rússa á orkuinnviði hafa svipt milljónir íbúa Úkraínu rafmagni og hita á meðan miklar frosthörkur geisa í landinu. Það er þýðingarmikið fyrir Ísland að geta lagt sitt af mörkum til að færa fjölskyldum Úkraínu hlýju á þessum kaldasta tíma ársins.”

Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína

Tengdar fréttir

Vopnin ekki til að drepa, heldur verja

Það er þungbært og erfitt að horfa upp á að enn geisi stríð í heimalandinu að sögn úkraínskra kvenna sem búa á Íslandi. Þær eru þakklátar fyrir stuðning Íslendinga, í hvaða mynd sem hann er, en á morgun eru fjögur ár síðan allsherjarinnráð Rússa í Úkraínu hófst.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið