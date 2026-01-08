Kudus bætir gráu ofan á svart

Þegar rignir þá dembir í Norður-Lundúnum. Mohamed Kudus mun ekki spila næstu þrjá mánuði og bætist við langan meiðslalista Tottenham, sem er í alls kyns vandræðum í ensku úrvalsdeildinni.
Kudus fór meiddur af velli í þarsíðasta leik, jafntefli gegn Sunderland og lærismeiðslin munu halda honum frá keppni þangað til í apríl allavega.
Nú þegar saknar Tottenham sóknarmanna á borð við James Maddison, Dejan Kulusevski og Dominic Solanke. Þá eru Rodrigo Bentancur og Lucas Bergvall líka að glíma við meiðsli.
Það sást bersýnilega í 3-2 tapi liðsins gegn Bournemouth í gærkvöldi og tölfræðin sýnir að Tottenham er eitt versta lið deildarinnar sóknarlega séð. Þegar skot á markið, snertingar í teig andstæðinganna og vænt mörk eru talin er Tottenham í neðstu fimm sætum deildarinnar á öllum listum.
Liðið hefur aðeins unnið einn af síðustu sex leikjum og situr í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Þjálfarinn Thomas Frank er á hálum ís og ekki skoraði hann mörg stig hjá stuðningsmönnum þegar hann sást drekka úr Arsenal kaffibolla í gærkvöldi.
Fyrirliðinn Christian Romero virðist síðan vera ósáttur við stjórnendur félagsins og saka þá um lygar, eins og kom fram í harðorðri færslu hans á samfélagsmiðlum sem hefur nú verið breytt.