Í­huga brott­rekstur eftir minna en mánuð

Sindri Sverrisson skrifar
Igor Tudor hefur átt martraðarbyrjun sem þjálfari Tottenham.
Tottenham hefur mátt þola tap í fyrstu þremur leikjum sínum undir stjórn Króatans Igor Tudor og mögulega verður hann því afar skamman tíma í starfi.

Tudor tók við af Thomas Frank sem var rekinn fyrir tæpum mánuði síðan, og var ætlað að stýra Tottenham út leiktíðina.

Eftir töpin þrjú undir stjórn Tudors, og að hafa ekki enn unnið deildarleik á árinu 2026, eru forráðamenn Tottenham hins vegar sagðir íhuga að gera aftur breytingu og losa sig við Tudor.

Þetta segir The Telegraph og fullyrðir að Tottenham hafi þegar sett sig í samband við Roberto De Zerbi sem er án starfs eftir að hafa yfirgefið Marseille í síðasta mánuði. Litið sé á De Zerbi sem stjóra sem gæti stýrt Tottenham til langs tíma en viðræðurnar við hann hafi gengið út á að hann tæki við í sumar.

Núna er Tottenham hins vegar aðeins einu stigi frá fallsæti og næstu deildarleikir eru útileikur við Liverpool og heimaleikur við Nottingham Forest, sem er einmitt stigi á eftir Tottenham líkt og West Ham.

BBC segir að vissulega séu uppi efasemdir um að Tudor sé hæfur til að stýra Tottenham, út frá fyrstu þremur leikjunum. Hins vegar hafi félagið staðfest að hann verði á blaðamannafundinum á mánudaginn, fyrir fyrri leikinn við Atlético Madrid í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á þriðjudaginn, svo að ekki virðist standa til að skipta um þjálfara um helgina.

