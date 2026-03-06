Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð Sindri Sverrisson skrifar 6. mars 2026 23:16 Igor Tudor hefur átt martraðarbyrjun sem þjálfari Tottenham. Getty/Catherine Ivill Tottenham hefur mátt þola tap í fyrstu þremur leikjum sínum undir stjórn Króatans Igor Tudor og mögulega verður hann því afar skamman tíma í starfi. Tudor tók við af Thomas Frank sem var rekinn fyrir tæpum mánuði síðan, og var ætlað að stýra Tottenham út leiktíðina. Eftir töpin þrjú undir stjórn Tudors, og að hafa ekki enn unnið deildarleik á árinu 2026, eru forráðamenn Tottenham hins vegar sagðir íhuga að gera aftur breytingu og losa sig við Tudor. Þetta segir The Telegraph og fullyrðir að Tottenham hafi þegar sett sig í samband við Roberto De Zerbi sem er án starfs eftir að hafa yfirgefið Marseille í síðasta mánuði. Litið sé á De Zerbi sem stjóra sem gæti stýrt Tottenham til langs tíma en viðræðurnar við hann hafi gengið út á að hann tæki við í sumar. Tottenham look at appointing second manager in a month⚡ Igor Tudor at risk after three defeats from three matches🇮🇹 Talks with Roberto De Zerbi to take charge in summer🥂 Even exclusive Tunnel Club members join the revolt @SamWallaceTel has more ⬇️https://t.co/ZCwFjFmkRZ pic.twitter.com/W9DG7ocnCY— Telegraph Football (@TeleFootball) March 6, 2026 Núna er Tottenham hins vegar aðeins einu stigi frá fallsæti og næstu deildarleikir eru útileikur við Liverpool og heimaleikur við Nottingham Forest, sem er einmitt stigi á eftir Tottenham líkt og West Ham. BBC segir að vissulega séu uppi efasemdir um að Tudor sé hæfur til að stýra Tottenham, út frá fyrstu þremur leikjunum. Hins vegar hafi félagið staðfest að hann verði á blaðamannafundinum á mánudaginn, fyrir fyrri leikinn við Atlético Madrid í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á þriðjudaginn, svo að ekki virðist standa til að skipta um þjálfara um helgina. Enski boltinn Mest lesið Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handbolti Dómari sleginn niður í kvennaleik Körfubolti Robertson sá um að hefna Fótbolti „Hugsaði hvernig ég gæti réttlætt þennan lífstíl fyrir mér áfram“ Sport Messi eyddi kvöldinu með Trump Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Elvar en ekki Friðriksson Körfubolti Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Enski boltinn Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Fótbolti „Láttu í þér heyra, Orri!“ Fótbolti Fleiri fréttir Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Sjá meira