Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. mars 2026 11:30 Eberechi Eze var umkringdur varnarmönnum þegar hann skoraði sigurmarkið. Julian Finney/Getty Images Arsenal sótti 1-2 sigur gegn C-deildarliði Mansfield í sextán liða úrslitum FA bikarsins. Heimamenn Mansfield voru hættulegir en gæðaskot Noni Madueke og Eberechi Eze tryggðu sigurinn. Vallaraðstæður voru nokkuð krefjandi og ungt byrjunarlið Arsenal átti í svolitlum vandræðum framan af leik. Heimamenn mættu hins vegar vel gíraðir og voru meira ógnandi í fyrri hálfleik, en fengu svo á sig mark. Noni Madueke tók forystuna fyrir Arsenal á 41. mínútu með góðu skoti. Heimamenn fóru svekktir inn í hálfleik eftir að hafa varist vel fram að markinu en bættu fljótt úr stöðunni í seinni hálfleik. Á 50. mínútu gaf Christian Mosquera skelfilega sendingu til baka og sóknarmaðurinn William Evans stal boltanum, skaut og skoraði. Staðan hélst jöfn fram að 66. mínútu þegar annað glæsiskot kom Arsenal yfir. Eberechi Eze var þar á ferð og gerði vel með varnarmenn fyrir framan sig, opnaði fyrir skotið og þrumaði boltanum í netið. Arsenal leyfði nokkrum lykilleikmönnum að hvíla á bekknum en Bukayo Saka kom inn á í seinni hálfleik og var næstum því búinn að skora. Fleiri mörk litu hins vegar ekki dagsins ljós, Arsenal vann leikinn 1-2 og er annað liðið til að komast áfram í átta liða úrslit á eftir Liverpool. Enski boltinn Arsenal FC