Alejandro Garnacho sá til þess að bjarga málunum fyrir Chelsea í sigri á Wrexham í sextán liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í kvöld. Chelsea vann leikinn á endanum 4-2 en það var mark Garnacho sem kom Chelsea í lykilstöðu.
Garnacho skoraði fyrra markið í framlengingunni eftir að hafa fiskað leikmann Wrexham af velli undir lok venjulegs leiktíma. Hann hefur ekki upplifað mikið af góðum kvöldum sem leikmaður Chelsea en þetta var kvöld sem gæti komið honum í góðu bækurnar hjá stuðningsmönnum Chelsea.
Wrexham-menn héldu að þeir höfðu jafnað metin í seinni hálfleik framlengingarinnar en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Liðið fékk líka færi til að jafna en urðu á endanum að játa sig sigraða eftir ótrúlega baráttu.
Joao Pedro innsiglaði svo sigurinn í uppbótartíma framlengingarinnar.
Wrexham komst tvisvar yfir í leiknum en Chelsea jafnaði í bæði skiptin. Hollywood-eigendurnir Ryan Reynolds og Rob McElhenney trúðu varla sínum eigin augum í stúkunni en urðu að sætta sig við að bikarævintýrið verður ekki lengra þrátt fyrir magnaða og óvænta frammistöðu í kvöld.
Wrexham missti George Dobson af velli í uppbótartíma leiksins en fékk engu að síður tækifæri til að tryggja sér sigurinn manni færri.
Hlutirnir urðu erfiðir í framlengingunni og ekki síst eftir að Alejandro Garnacho skoraði eftir fyrirgjöf Dário Essugo. Það reyndist á endanum vera sigurmarkið í leiknum og kom Argentínumaðurinn því Chelsea áfram í átta liða úrslit.
Sam Smith kom Wrexham í 1-0 á 18. mínútu en Chelsea jafnaði fimm mínútum fyrir hálfleik með slysalegu sjálfsmarki. Varnarmaður ætlaði að hreinsa frá en skaut beint í markvörð sinn, Arthur Okonkwo, og þaðan fór boltinn í eigið mark.
Wrexham komst aftur yfir á 79. mínútu þegar Callum Doyle stýrði skoti Josh Windass í eigið mark með hælnum. Þeir voru þó ekki lengi yfir því Josh Acheampong jafnaði metin aðeins þremur mínútum síðar.
Þannig var staðan eftir venjulegan leiktíma og því varð að framlengja leikinn. Leikmenn Wrexham voru þá orðnir manni færri og búnir að gefa allt í leikinn. Það var því mikið áfall fyrir liðið að missa mann af velli með rautt spjald.