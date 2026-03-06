Bernardo Silva, fyrirliði Manchester City, hefur gefið í skyn að dómar sem falla gegn Manchester City séu að kosta lið Pep Guardiola mikið í titilbaráttunni.
City er nú sjö stigum á eftir toppliði Arsenal eftir 2-2 jafntefli við Nottingham Forest á Etihad-leikvanginum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á miðvikudagskvöld.
Silva var sérstaklega vonsvikinn með ákvörðun dómarans Darren England um að dæma ekki vítaspyrnu eftir brot Matz Sels á Erling Haaland þegar staðan var 2-1. Eftir leikinn viðurkenndi Portúgalinn að gremja ríkti í búningsklefanum vegna þeirrar tilfinningar að vafaatriði hefðu ekki fallið með City á þessu tímabili.
„Mér finnst bara að öll 50/50 atriði á þessu tímabili hafi fallið gegn okkur, öll sem eitt. Og það er ansi svekkjandi, því þegar upp er staðið skiptir það miklu máli í titilbaráttunni,“ sagði Bernardo Silva.
City var 2-1 yfir þegar Haaland féll í vítateignum eftir að Sels renndi sér í fætur Norðmannsins.
“All the 50-50s have gone against us!” Bernardo Silva expresses his frustrations with the decisions after sharing the points with Nottingham Forest 🗣️@Sports_EmmaD 🎙️📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/HAqjBPpYyK— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 4, 2026
England vísaði frá kröfunum og atvikið var yfirfarið og afgreitt af myndbandsdómaranum Tony Harrington.
„Þannig að ef Erling er á hlaupum og markvörðurinn keyrir bara á hann, hvað getur hann gert, bara horfið?“ spurði Silva.
„Getur markvörðurinn bara keyrt á einhvern? Hann ætlar ekki að skjóta boltanum, því markvörðurinn kemur á móti honum. Svo hvað, á hann að hverfa?“
Stigin tvö sem töpuðust á móti Forest ásamt naumum sigri Arsenal á Brighton þýðir að City á fjall að klífa í titilbaráttunni enda sjö stigum frá toppsætinu.
Lið City stendur frammi fyrir mikilvægri leikjahrinu fyrir landsleikjahléið í mars með fimm leikjum í þremur keppnum, þar á meðal bikarslag á laugardag gegn Newcastle, tveimur leikjum í Meistaradeildinni gegn Real Madrid og úrslitaleik deildabikarsins gegn Arsenal.
„Ég myndi segja að á þessum fáu vikum munum við ekki vinna mikið en við getum tapað miklu,“ sagði Silva.
„Þannig að þessi mánuður getur haldið okkur á lífi, fyrir utan deildabikarúrslitaleikinn auðvitað, restin af þessum mánuði getur haldið okkur á lífi til að berjast um titlana til loka, eða hann getur slegið okkur niður og við förum bara í eina eða tvær keppnir. Vonandi verðum við enn með í öllum fjórum keppnunum eftir mánuð,“ sagði Silva.