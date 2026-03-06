Enski boltinn

Segir dóm­gæslu skaða titilvonir Man City

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bernardo Silva, fyrirliði Manchester City, kennir dómurum deildarinnar um að liðið sé ekki nær Arsenal í toppbaráttunni.
Bernardo Silva, fyrirliði Manchester City, hefur gefið í skyn að dómar sem falla gegn Manchester City séu að kosta lið Pep Guardiola mikið í titilbaráttunni.

City er nú sjö stigum á eftir toppliði Arsenal eftir 2-2 jafntefli við Nottingham Forest á Etihad-leikvanginum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á miðvikudagskvöld.

Silva var sérstaklega vonsvikinn með ákvörðun dómarans Darren England um að dæma ekki vítaspyrnu eftir brot Matz Sels á Erling Haaland þegar staðan var 2-1. Eftir leikinn viðurkenndi Portúgalinn að gremja ríkti í búningsklefanum vegna þeirrar tilfinningar að vafaatriði hefðu ekki fallið með City á þessu tímabili.

Það er ansi svekkjandi

„Mér finnst bara að öll 50/50 atriði á þessu tímabili hafi fallið gegn okkur, öll sem eitt. Og það er ansi svekkjandi, því þegar upp er staðið skiptir það miklu máli í titilbaráttunni,“ sagði Bernardo Silva.

City var 2-1 yfir þegar Haaland féll í vítateignum eftir að Sels renndi sér í fætur Norðmannsins.

England vísaði frá kröfunum og atvikið var yfirfarið og afgreitt af myndbandsdómaranum Tony Harrington.

„Þannig að ef Erling er á hlaupum og markvörðurinn keyrir bara á hann, hvað getur hann gert, bara horfið?“ spurði Silva.

„Á hann að hverfa?“

„Getur markvörðurinn bara keyrt á einhvern? Hann ætlar ekki að skjóta boltanum, því markvörðurinn kemur á móti honum. Svo hvað, á hann að hverfa?“

Stigin tvö sem töpuðust á móti Forest ásamt naumum sigri Arsenal á Brighton þýðir að City á fjall að klífa í titilbaráttunni enda sjö stigum frá toppsætinu.

Lið City stendur frammi fyrir mikilvægri leikjahrinu fyrir landsleikjahléið í mars með fimm leikjum í þremur keppnum, þar á meðal bikarslag á laugardag gegn Newcastle, tveimur leikjum í Meistaradeildinni gegn Real Madrid og úrslitaleik deildabikarsins gegn Arsenal.

„En við getum tapað miklu“

„Ég myndi segja að á þessum fáu vikum munum við ekki vinna mikið en við getum tapað miklu,“ sagði Silva.

„Þannig að þessi mánuður getur haldið okkur á lífi, fyrir utan deildabikarúrslitaleikinn auðvitað, restin af þessum mánuði getur haldið okkur á lífi til að berjast um titlana til loka, eða hann getur slegið okkur niður og við förum bara í eina eða tvær keppnir. Vonandi verðum við enn með í öllum fjórum keppnunum eftir mánuð,“ sagði Silva.

