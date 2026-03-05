Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Al­gjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti

Sindri Sverrisson skrifar
Micky van de Ven var skúrkur kvöldsins en hann fékk rauða spjaldið í fyrri hálfleik, þegar Palace jafnaði svo metin úr vítaspyrnu.
Micky van de Ven var skúrkur kvöldsins en hann fékk rauða spjaldið í fyrri hálfleik, þegar Palace jafnaði svo metin úr vítaspyrnu. Getty/Julian Finney

Þrátt fyrir að hafa komist yfir gegn Crystal Palace í kvöld endaði Tottenham á að tapa 3-1 og er aðeins stigi frá fallsæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Óhætt er að segja að vendipunktur leiksins hafi verið á 38. mínútu þegar Micky van de Ven fékk rautt spjald, skömmu eftir að Dominic Solanke hafði komið Tottenham yfir.

Van de ven braut á Ismaila Sarr innan teigs og því var einnig dæmd vítaspyrna sem Sarr skoraði úr.

Rúmum tíu mínútum síðar var Palace komið í 3-1, áður en flautað var til hálfleiks. Vörn heimamanna míglak og Adam Wharton nýtti það til að leggja upp mörk fyrir Jörgen Strand Larsen og Sarr.

Áður en Tottenham komst yfir í leiknum hafði mark verið dæmt af Sarr vegna afar naumrar rangstöðu en Palace-menn létu það áfall ekki á sig fá og unnu á endanum öruggan sigur. 

Þar með er Palace í fínum málum í 13. sæti með 38 stig en Tottenham er með 29 stig í 16. sæti, stigi fyrir ofan Nottingham Forest og West Ham.

Tottenham hefur tapað fimm deildarleikjum í röð og er eina liðið í ensku úrvalsdeildinni sem enn á eftir að vinna leik í deildinni á árinu 2026. Staðan hefur ekki gert annað en að versna síðan að félagið rak Thomas Frank og réði Igor Tudor tímabundið út leiktíðina.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið