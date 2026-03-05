Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Sindri Sverrisson skrifar 5. mars 2026 19:31 Micky van de Ven var skúrkur kvöldsins en hann fékk rauða spjaldið í fyrri hálfleik, þegar Palace jafnaði svo metin úr vítaspyrnu. Getty/Julian Finney Þrátt fyrir að hafa komist yfir gegn Crystal Palace í kvöld endaði Tottenham á að tapa 3-1 og er aðeins stigi frá fallsæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Óhætt er að segja að vendipunktur leiksins hafi verið á 38. mínútu þegar Micky van de Ven fékk rautt spjald, skömmu eftir að Dominic Solanke hafði komið Tottenham yfir. Van de ven braut á Ismaila Sarr innan teigs og því var einnig dæmd vítaspyrna sem Sarr skoraði úr. Rúmum tíu mínútum síðar var Palace komið í 3-1, áður en flautað var til hálfleiks. Vörn heimamanna míglak og Adam Wharton nýtti það til að leggja upp mörk fyrir Jörgen Strand Larsen og Sarr. Áður en Tottenham komst yfir í leiknum hafði mark verið dæmt af Sarr vegna afar naumrar rangstöðu en Palace-menn létu það áfall ekki á sig fá og unnu á endanum öruggan sigur. Þar með er Palace í fínum málum í 13. sæti með 38 stig en Tottenham er með 29 stig í 16. sæti, stigi fyrir ofan Nottingham Forest og West Ham. Tottenham hefur tapað fimm deildarleikjum í röð og er eina liðið í ensku úrvalsdeildinni sem enn á eftir að vinna leik í deildinni á árinu 2026. Staðan hefur ekki gert annað en að versna síðan að félagið rak Thomas Frank og réði Igor Tudor tímabundið út leiktíðina. Tottenham Hotspur Crystal Palace FC Enski boltinn