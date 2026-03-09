Enski boltinn

City og Liverpool mætast í átta liða úr­slitunum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Manchester City vann báða leikina gegn Liverpool í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Manchester City og Liverpool eigast við í stórleik átta liða úrslita ensku bikarkeppninnar í fótbolta. Dregið var í kvöld.

Port Vale, botnlið C-deildarinnar sem vann úrvalsdeildarlið Sunderland í gær, 1-0, sækir Chelsea heim í átta liða úrslitunum. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 1929 sem þessi lið mætast.

Arsenal, sem hefur unnið bikarkeppnina oftast allra (14), mætir B-deildarliði Southampton á útivelli.

Þá mætir sigurvegarinn úr leik West Ham United og Brentford, sem nú stendur yfir, Leeds United.

Leikirnir í átta liða úrslitum bikarkeppninnar fara fram helgina 4. og 5. apríl.

Enski boltinn Manchester City Liverpool FC Chelsea FC Arsenal FC West Ham United Brentford FC Leeds United

