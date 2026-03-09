City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 9. mars 2026 20:19 Manchester City vann báða leikina gegn Liverpool í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. getty/Liverpool FC Manchester City og Liverpool eigast við í stórleik átta liða úrslita ensku bikarkeppninnar í fótbolta. Dregið var í kvöld. Port Vale, botnlið C-deildarinnar sem vann úrvalsdeildarlið Sunderland í gær, 1-0, sækir Chelsea heim í átta liða úrslitunum. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 1929 sem þessi lið mætast. Arsenal, sem hefur unnið bikarkeppnina oftast allra (14), mætir B-deildarliði Southampton á útivelli. Þá mætir sigurvegarinn úr leik West Ham United og Brentford, sem nú stendur yfir, Leeds United. Leikirnir í átta liða úrslitum bikarkeppninnar fara fram helgina 4. og 5. apríl. Enski boltinn Manchester City Liverpool FC Chelsea FC Arsenal FC West Ham United Brentford FC Leeds United Mest lesið Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Fótbolti Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Fótbolti Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Enski boltinn Ómar á fæðingardeild en Snorri valdi sinn sterkasta hóp Handbolti KA - FH | Barist um sæti fyrir úrslitakeppnina Handbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fótbolti Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Svona var fyrsti fundur Snorra eftir EM Handbolti Fleiri fréttir City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum West Ham - Brentford | Fer Hákon enn lengra í bikarnum? Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Guardiola ætlar að skella sér í frí „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Wirtz snúi aftur gegn Wolves „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Sjá meira