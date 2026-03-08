Guardiola ætlar að skella sér í frí

Pep Guardiola hafði ekki mjög gaman af því að vera dæmdur í tveggja leikja bann eftir 1-3 sigur Manchester City gegn Newcastle í gær en ætlar að nýta tímann og skella sér í smá frí.
Guardiola fékk gult spjald fyrir að mótmæla dómaranum, þegar brot var ekki dæmt á Kieran Trippier eftir samstuð við Jeremy Doku. Þjálfarinn fékk gult spjald fyrir mótmælin en þetta var hans sjötta gula spjald á tímabilinu.
Þjálfarar fá eins leiks bann fyrir hver þrjú gul spjöld sem þeir fá, en samkvæmt nýjum reglum sem tóku gildi á þessu tímabili, fá þjálfarar tveggja leikja bann þegar þeir eru komnir með sex gul spjöld. Guardiola er sá fyrsti sem gerir það.
Hann mun þó ekki missa af úrslitaleik Manchester City í deildabikarnum gegn Arsenal þann 22. mars.
Bann fyrir gul spjöld gildir ekki í úrslitaleikjum en Guardiola tekur út bann í leiknum á undan og eftir úrslitaleikinn, í deildarleik gegn West Ham og svo í átta liða úrslitum FA bikarsins.
„Leyfið mér að segja ykkur eitt, við eigum öll metin hér í landi, eiginlega öll metin. Nú eigum við metið yfir flest gul spjöld fyrir þjálfara. Ég vil slá öll met og nú hef ég gert það,“ sagði Guardiola gramur en glettinn.
„Tveggja leikja bann núna. Ég fer bara í frí næstu tvo leiki… Meira að segja eftir áratug hérna þá eru hlutir sem ég skil ekki. Skoðaðu brotið. Auðvitað kem ég Doku til varnar þarna.“